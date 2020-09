Nincs határ? Több autós is duplázott Baranyában

Még mindig a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok, ennek ellenére egy gépkocsivezető 100 km/h-val, egy másik autós pedig 116 km/h-val közlekedett lakott területen belül.

Baranya megye közútjain szeptember 14-e és 20-a között összesen 42 közlekedési baleset történt, amelyből kilenc személyi sérüléssel járt, 33 pedig anyagi káros volt. Az előző év hasonló időszakához képest 50%-kal - 18-ról kilencre - csökkent a személyi sérüléses balesetek száma.

Ezek a balesetek hat esetben súlyos, míg három esetben könnyű sérüléssel végződtek, amelyek során összesen 11-en sérültek meg, nyolcan súlyosan, hárman könnyebben. Ittasság gyanúja egy balesetnél sem merült fel.

A legfőbb baleseti ok továbbra is a gyorshajtás volt, de történt baleset szabálytalan kanyarodás, gyalogoshiba és elsőbbség meg nem adása miatt is.

A sebességtúllépés miatt bekövetkezett balesetek során egy motoros vízelvezető árokba, egy kerékpáros járdaszigetre hajtott, majd elesett, egy anyuka pedig gyermekkerékpárral akart lemenni a lejtős úton, azonban ő is elesett. Ezekben a balesetekben ketten súlyosan, egy személy pedig könnyebben sérült meg.

A sebességmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a járművezetők továbbra sem számolnak a gyorshajtás kimagasló baleseti kockázatával.

A komlói rendőrök szeptember 19-én sebességellenőrzést tartottak Máza belterületén, és kirívó eset ezúttal is volt. Egy gépkocsivezető duplázott, ugyanis a megengedett 50 km/h helyett 100 km/h-val közlekedett, egy másik autó pedig 116 km/h-val ment el a sebességmérő műszer előtt. Bár az említett esetekben nem történt baleset, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a sebesség helyes megválasztása életet menthet!

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata 2020. szeptember 16-a és 22-e között hirdette meg a ROADPOL Közlekedésbiztonsági Napok elnevezésű baleset-megelőzési programját, amelyhez a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság is csatlakozott. A Focus on the road - Figyelem az útra elnevezésű ellenőrzés során szeptember 15-én összesen 1362 járművet ellenőriztek a baranyai rendőrök az M60-as autópálya szajki pihenőjében.

Az akció során az egyenruhások három sofőrrel szemben ittasság gyanúja miatt intézkedtek, de volt olyan járművezető, aki engedély nélkül, vagy az eltiltás időtartama alatt ült volán mögé, illetve többen a biztonsági övet sem használták, ezért velük szemben is eljárást kezdeményeztek.

Az elmúlt héten a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítottak a rendőrök, amely során nem csak azokkal a gyalogosokkal szemben intézkedtek, akik nem a zebrán haladtak át az úttesten, hanem azokkal szemben is eljártak, akik a jelzőlámpa tilos jelzése ellenére keltek át az úton. Emellett szankcionálták azokat a kerékpárosokat, akik a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a kétkerekűt nem tolva, hanem hajtva keltek át az úton, valamint intézkedtek azokkal a biciklisekkel szemben is, akik a járdán közlekedtek.