Négy centivel haladta meg a Duna vízállása a valaha mért legkisebbet Mohácsnál pénteken

Pénteken reggel 66 centimétert mutatott a vízmérce Mohácsnál, ami mindössze négy centivel haladta meg a valaha mért legkisebb vízállást. Az biztosnak látszik, hogy egyelőre nem is dől meg a rekord, ugyanis áradás kezdődik, aminek köszönhetően várhatóan helyreáll a hajózás a folyón, s minden bizonnyal néhány nap múlva a komp is újra szállít majd teherautókat is.

Csütörtökön és pénteken az országban öt helyen - Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson, Domboriban és Baján - dőlt meg a Dunán a valaha mért legalacsonyabb vízállás rekordja. Baján a péntek reggeli 48 centiméteres vízállás az elmúlt harminc év ott mért legalacsonyabb augusztusi vízállásainak átlagértékénél is másfél méterrel alacsonyabb volt.



Mohácson szintén pénteken lehetett számítani arra, hogy megdől az itt regisztrált, 62 centis rekord, ám ez végül elmaradt, a vízszint csökkenése ugyanis 66 centiméternél megállt.



Mindez persze gyakorlatilag lényegtelen, így is egészen meghökkentő látványt nyújt a folyó Mohácsnál.

A Sokac-révnél a rámpa alja is bőven kint volt a vízből pénteken, s akár a Horthy-zátonyra is száraz lábbal átsétálhattunk volna.



A komp közlekedése - a szerdán a teherautókra elrendelt korlátozástól eltekintve - zavartalan maradt.



A további kilátások kedvezőek, az előrejelzés szerint jelentősen változik a vízjárás, igaz, egyelőre úgy tűnik, hogy csak rövid ideig.



A legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint pénteken és szombaton a Duna meghatározó vízgyűjtőin számottevő mennyiségű csapadék - összesen mintegy 35-45 milliméter - várható, emiatt Nagybajcsnál például kétméteres vízszintemelkedés is lehet.



Az emelkedés értéke azonban nem éri el az átlagos középvízszintet sem, és szerdától ismét apadás várható.



Mohácsnál már pénteken megállt a vízszint csökkenése, s a hétvégétől jelentősebb áradás kezdődik, amelynek a tetőpontján, a jövő hét közepén 230-as víz várható.

Mindez azt jelenti, hogy a jelenleg Újvidéken várakozó szállodahajók várhatóan folytatni tudják útjukat, s a Mohácson ragadt üdülőhajó is elhagyhatja a kikötőt, s a kedvezőbb vízállást kihasználva a teherhajók az eddigiekkel ellentétben nemcsak félig rakodva járhatnak majd.



A mohácsi komp esetében is minden bizonnyal néhány napon belül feloldhatják az eddigi korlátozást, így a teherautóknak nem kell Baja vagy Kiskőszeg felé kerülniük.