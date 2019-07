Nagyon megmérte a bíróság a brutális baranyai rablókat

A Pécsi Törvényszék kedden társtettesként, jelentős értékre, felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás bűntettében bűnösnek mondott ki két férfit, s egyiküket életfogytig tartó fegyházra ítélte. Társa 13 évet kapott. Egyikük sem bocsátható feltételes szabadságra.

A bíróság által megállapított tényállás szerint az ügy sértettje vállalkozó, tevékenységét részben a lakóhelyén is végzi, ott ügyfeleket fogad. Ebből következően lakóhelyéről, életviteléről és arról, hogy az ingatlanban nagyobb összegű készpénzt tart, többen is tudtak. A vádlottak és egy eddig ismeretlen társuk is tudomást szereztek erről és megállapodtak abban, hogy a sértettet az ingatlanban tartott készpénz és nemesfém tárgyak átadására kényszerítik.

2017. június 16-án, 22 óra után a sértett kiment az udvarra, megöntözte virágait, majd mikor az ajtót akarta bezárni, a sötét színű ruhát, fekete maszkot és kesztyűt viselő vádlottak és egy társuk berontottak a házába. A sértettet földre lökték, hasra fektették, kezeit műanyag gyorskötözővel összekötötték, tőle pénzt és nemesfém tárgyait követelték. Közben kutatni kezdtek a lakásban, és amikor a földön fekvő sértett mellett elhaladtak, felváltva testszerte ütötték és bele is rúgtak.

A sértett közölte, hogy pénzt nem tart a lakásban, de tud szerezni és elmondta, hogy hol található az arany karkötője. Ekkor az egyik elkövető azzal fenyegette meg, hogy a füleit levágja, ha nem adja elő a pénzét és egy konyhakéssel metszéseket ejtett a sértett fülein. A kutatás során az elkövetők megtalálták a sértett táskáját, melyben iratait és gépkocsijának indítókulcsát, valamint az otthon tárolt, összesen 9.858.500 forintot kitevő eurót és forintot tartotta.

A sértett szomszédja eközben hangokat hallott a sértett ingatlana felől, kinézett és látta a maszkos elkövetőket, ezért értesítette a rendőrséget. Az elkövetők észlelték a rendőrséget, magukhoz vették a sértett táskáját, az arany karkötőjét, majd elmenekültek a helyszínről.

Az elsőrendű vádlottat 2017. június 17-én a hajnali órákban fogták el a helyszín közelében található fás, bokros részen. Ruházatából különböző címletű forint és eurós bankjegyekből összesen 8.480.000 forintot kitevő összeget foglaltak le, melyet a sértettnek visszaadtak.

A másodrendű vádlott a bűncselekmény elkövetése után ismeretlen helyre távozott, majd Németországban elítélték, ahonnan az ellene kibocsátott elfogatóparancs alapján kiadták a magyar nyomozó hatóságnak 2018. szeptember 13-án.

Az ítélet ellen az elsőrendű vádlott és védője felmentés, a másodrendű vádlott és védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés végett jelentettek be fellebbezést, az ügyész pedig három munkanapot tartott fenn a fellebbezés esetleges bejelentésére, így a bíróság döntése nem jogerős.