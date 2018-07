Nagyon bejön az ormánsági dinnye: elkapkodták a kóstolót a Kossuth téren

Az ormánsági dinnye népszerűsítése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Szervezete és a Baranya Megyei Kormányhivatal - a tavalyi évhez hasonlóan - az idei nyáron is dinnyekóstolót tartott a pécsi Kossuth téren.

Baranya megyében jelenleg körülbelül összesen 150 hektár területen - jellemzően elaprózódott, néhány holdas, egy-két hektáros földeken - terem dinnye. Az elmúlt húsz évben ugyan jelentősen csökkent a megyében a teljes termelési terület, azonban a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete által végzett 2017-es felmérésből az is látszik, hogy a baranyai termelők előrelátóak, hosszabb távra terveznek. A térség termelőinek többsége ugyanis maga gondoskodik a dinnye értékesítéséről, így Baranyában a termelői árak jóval felülmúlják az országos átlagot.

A régió dinnyetermelőinek összetartását mutatja az is, hogy közösen rendelték meg a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete által 2018-ban közzétett „magyar dinnye" matricákat. Ez a címke a minőségi, termelői és magyar származás feltüntetése mellett mutatja a termék baranyai származását is. Az ormánsági dinnyéhez kapcsolódó márkaépítés azért is fontos, mert az emberek megbízhatóbbnak tartják a magyar termelőket és szívesebben veszik a hazait.

Szombaton folytatódik a helyben termelt, jó minőségű, jó ízű nyári csemege népszerűsítése: Sellyén az érdeklődők előtt megnyitják a telephelyeket, termőföldeket, így mindenkinek lesz lehetősége a különlegesen zamatos ormánsági dinnye megkóstolására.