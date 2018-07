Most szép lenni katonának: javában tart a pécsi egyetemi század kiképzése

Július 2-án kezdődött a Pécsi Tudományegyetem hallgatóiból álló úgynevezett „Egyetemi század" kiképzése Pécsett. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra jelentkező egyetemisták pécsi felkészítésére Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott is ellátogatott.



Minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékos erőkön nyugszik, ezért szükség van olyan önkéntes tartalékosokra, akik felsőfokú tanulmányaik vagy civil foglalkozásuk mellett támogatják a honvédség munkáját. A magyarországi önkéntes tartalékos katonai szolgálat létrehozásának is az volt a célja, hogy az abba belépők kiegészítsék, és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek.

- Az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer a helyi közösségekre alapozva kínál lehetőséget azok számára, akik saját településükön, annak környezetében kívánnak a honvédelem ügyében tevékenykedni, érdeklődnek a katonai szolgálat, a kiképzés, felkészítés iránt.

Kormánymegbízottként és a megyei védelmi bizottság elnökeként számomra is fontos, hogy honvédelmi helyzetben segítséget nyújtsak a hazámnak, így tavaly én is az elsők között jelentkeztem önkéntes tartalékosnak - mondta Dr. Horváth Zoltán az egyetemi század harcászati kiképzésének megtekintése alkalmával. Hozzátette, jó látni, hogy a fiatalok közül is ilyen sokan állnak lelkesen és elkötelezetten a haza szolgálatába.

A pécsi egyetemi század jelenleg 83 önkéntes fiatalból áll, akik közül július elején 73 hallgató - köztük 21 lány - kezdte meg a kiképzést. A fiatalok az egy hónapon át tartó felkészítés alatt, tíz képzési modulba tömörítve, alaki, honvédelmi, harcászati és hadijogi ismereteket sajátítanak el. Az alapozó, elméleti felkészítés mellett természetesen gyakorlati képzés is zajlik, amely fizikumerősítésből - napi ötven perc katonai testnevelési foglalkozásból, menetgyakorlatból -, lő-kiképzésből, közelharcoktatásból, tereptárgyálcázásból áll.

Mint azt Hegedüs Norbert alezredes, a kiképzésért felelős parancsnok elmondta, a felsőoktatásban elsőként a Pécsi Tudományegyetemen alakult önkéntes egyetemi tartalékos század.

- A célunk, hogy a július 26-án záródó kiképzési ciklus végére 73 tetterős, képzett és jól felkészített katona váljék a lelkes fiatal egyetemistákból. Hisszük, hogy a mostani felkészítés során megszerzett tudás a fiataloknak, az általuk a civil életből hozott látásmód a honvédségnek, e kettő együtt pedig a hazának válik a javára - tette hozzá az alezredes.