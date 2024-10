Mohácson ingyen utazhatnak a helyi járatokon a diákok

A képviselő-testület döntése értelmében a tizenhat év alatti diákok ingyen utazhatnak a mohácsi helyi járatokon. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat megtéríti a járatokat üzemeltető Volánbusz Zrt.-nek.

Az érintett diákok ingyenes utazásáról a képviselők a ciklus utolsó ülésén határoztak.

A gyerekek utazását érintő döntés előzményeihez tartozik, hogy korábban egy új járat indításáról is határoztak, ami a távolsági autóbusz-pályaudvar és a Brodarics Iskola között közlekedik.

Ennek főképp a nem mohácsi, de itt tanuló diákok szempontjából van fontos jelentősége, mivel közülük sokan távolsági buszokkal érkeznek a környező településekről, s az új járattal könnyen juthatnak el az iskolájukba és vissza. (Természetesen ezeken a buszokon nemcsak ők, hanem bárki más is utazhat.)

Az iskola vezetésétől érkezett az az igény, hogy mivel a diákok a Volán járatain ingyenesen utazhatnak, ezt a lehetőséget a városon belül is biztosítani kellene. Ezt a város vezetése is jogos felvetésnek tartotta, így született meg az ingyenes utazásról szóló döntés azzal, hogy nem az 14, hanem 16 éves korig vehető igénybe, s nem is pusztán a szóban forgó vonalon.

A díjmentes utazáshoz a személyi igazolvány, vagy diákigazolvány, vagy a diákigazolványt helyettesítő (QR kódot tartalmazó) igazolás felmutatása szükséges az autóbuszokon.

Az ezzel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat megtéríti a járatokat üzemeltető Volánbusz Zrt.-nek.