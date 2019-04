Minden a sörről szól majd az egyik pécsi múzeumban

Rendkívül népszerű és sokak által kedvelt témát állított fókuszba a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum Ez sör! című vándorkiállítása. Az április 17-én 13 órakor a JPM Múzeum Galériában (Pécs, Káptalan u. 4.) megnyíló tárlat látogatói minden lényegeset megtudhatnak a sörgyártás történetéről, a sörfogyasztás szokásairól, s annak történeti változásairól.



Az országos vándorkiállítás célja, hogy közérthető, bármilyen érdeklődésű ember számára érthető, élvezhető nyelvezeten bemutassa a hazai sörtörténelmet az alapanyagoktól a sör tárolásának eszközeiig. Időutazást tehetünk tehát a honfoglaló őseink italkultúrájától a középkori sernevelők, s a német és cseh sörfőzők tevékenységéig, emellett a legnagyobb üzemeink történetét, az állami sörfőzést, a napjainkban működő kisüzemi főzdéket, s a kezdeményezésükre létrejövő fesztiválokat is megismerhetjük.

A látogatók meg is foghatják sörkészítéshez szükséges alapanyagokat. Kiderül, hogyan készül a sör, miként lesz az árpából maláta, mi a különbség az alsó- és felsőerjesztésű sörök között. Végül választ kaphatunk arra a kérdésre is, hogy a polgárság vagy a munkásság kedvelt itala volt-e a sör, s hogyan irányították mindezt a propaganda különböző eszközeivel. A MKVM műtárgyai - plakátok, reklámtáblák, palackok, aprónyomtatványok, eszközök, reklámtárgyak - műtárgymásolatokkal, sörfőzőházat megjelenítő makettel, sörgyárat és sörfőzőmedencét ábrázoló látványos installációkkal egészülnek ki.

A kiállításban - melyet számos anyaggal gazdagított a Dreher Söripari Emléktár is - több enteriőr segít a képzeletbeli időutazásban: az egyik a 20. század első felének vendéglőjét szimbolizálja, a másik pedig egy szocializmus korabeli kocsma. Utóbbiban kedvünkre ücsöröghetünk, sörös hirdetéseket, újságcikkeket, recepteket, irodalmi művekből származó idézeteket olvasgatva. Ebben a részben mutatják be a hordók, söröskorsók és poharak, valamint a palackformák változását, a dombornyomású palackokat és a címkék megjelenését is.

A kiállítás látogatói egy infópulton lapozgathatnak a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményeinek (témához kapcsolódó) ékes darabjait megjelenítő digitalizált fotóalbumban.

A tárlat különlegessége, hogy megcsodálhatjuk Ferenc József osztrák császár és magyar király söröspoharát, amelyből az uralkodó 1894-ben Salzburgban ivott.

A kiállítás 2019. április 18-ától augusztus 31-éig látogatható a JPM Múzeum Galériában (Pécs, Káptalan u. 4.) keddtől szombatig 10 és 18 óra között.