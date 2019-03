Mikrohitelhez juthatnak a vállalkozások a Vállalkozói Központ segítségével

Baranya Megyei Vállalkozói Központnál továbbra is elérhető - a banki feltételeknél jóval könnyebben igényelhető mikrohitel.





A mikrohitel azok a vállalkozások számára is elérhetők, amelyek nem rendelkeznek lezárt üzleti évvel, és azok számára is, akiknek kis összegre van szükségük. Ha például ha csak 500 ezer Ft kölcsönre van szüksége a vállalkozásnak, akár ekkora összegű hitelt is igényelhet (a maximum 10 millió Ft). Emellett nagy előnye, hogy céges ingatlan vásárlására is felhasználható, és a saját erő megléte sem kötelező.

A támogatás futamideje legkevesebb tizenkettő, legfeljebb 120 hó, a kamat pedig a piaci viszonyok között is kedvező, 3,9%, és nem változik a futamidő alatt.

A mikrohitelt közvetítők, így a Baranya Megyei Vállalkozói Központ sem számolnak fel külön díjat a hitelképesség-vizsgálatért, a szerződéskötésért, szerződésmódosításért, nincs folyósítási jutalék, kezelési költség, előtörlesztési és végtörlesztési díj sem.