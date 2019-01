Mesél a mély: Drakula pincéjét is megnézhetjük a pécsi Széchenyi tér alatt

A Pécsi Kulturális Központ több túrát is szervezett tavaly óta a pécsi Széchenyi tér alatti pincerendszerben. Idén januárban is rengeteg érdeklődője volt a programnak, aki lemaradt, ne aggódjon, lesz még lehetőség felfedezni a belváros alatti, rejtélyes pincerendszert.



A Széchenyi tér alatti alagútrendszer körülbelül másfél kilométer hosszú , legmélyebb pontja pedig több mint tíz méter. Az út során rengeteg érdekességet lehet megtudni.

A pincerendszerben egykor hajléktalanok éltek, vélhetően közülük lophatott el valaki néhány csontot a Széchenyi téri régészeti múzeum raktárából, mivel a pincerendszer odáig is elér.

A történet nagy port kavart, amikor előkerültek a lopott csontok , a rendőröknek ki kellett zárni a komolyabb bűntény lehetőségét. A szakértők vizsgálata után mindenki fellélegezhetett. Kiderült, hogy a múzeumból eltulajdonított középkori maradványokat találták meg, amelyek végül visszakerültek az eredeti helyre.



Az érdekes út során még a hírhedt Drakula pincéjét is megtekinthetik az érdeklődők, ami egy 15. századi írott forrás alapján akár Vlad Tepes házához is tartozhatott.

Bár Gábor Olivér elmondta, hogy ez nem bizonyított, az viszont biztos, hogy a Széchenyi tér nyugati részén volt egy Drakulya-ház . A Drakula-pincét egy alsó szellőzőn keresztül szemügyre is vehetik a túrázók. A programra érdemes elmenni, további érdekes történetek meghallgatása végett.

A pincerendszer ki van világítva, de érdemes egy jól működő zseblámpát magunkkal vinni, amivel a sötétebb helyeket is be lehet látni. Ilyen például a Drakula-pince is.



A programon való részvétel regisztrációhoz kötött, a szervezők havonta hirdetik az eseményt , s érkezési sorrendben tudják fogadni az érdeklődőket. További információkat a http://www.pecsikult.hu/ oldalon, illetve a Pécsi Kulturális Központ Facebook oldalán találhatnak.