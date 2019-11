Mert valaki idős, mindent megtehet?! Megrendszabályozott két nyugdíjas egy lányt egy pécsi buszon

Meghökkentő jelenetnek volt szemtanúja a napokban egyik olvasónk egy Pécsről indult helyközi autóbuszon: egy idős párnak nem tetszett, hogy egy fiatal lány - nem hangosan - telefonált utazás közben. A férfi ordenáré stílusban lehordta a sárga földig, a nő pedig izomból rátaposott a lábára. Azért, mert valaki idős, már tényleg mindent megtehet - tette fel a kérdést levélírónk.

„Elöljáróban leszögezném, semmi bajom az idősek többségével, kalapot emelek előttük, hiszen ledolgozták az életüket, felnevelték a gyerekeiket, építették az országunkat, azonban amit egyesek megengednek maguknak, az több a soknál.



Néha kénytelen vagyok igénybe venni a közösségi közlekedést, buszozom Pécsen belül és azon kívül is, így bőven van alkalmam akaratlanul is megfigyelni, ki, hogyan viselkedik.



Én úgy látom - persze mindig vannak kivételek - hogy a fiatalok nagy része illemtudó, sokak adják át a helyüket az idősebbeknek, s ha megkérik őket, szívesen segítenek például a csomagok le- és feladásában, a poggyásztartóban való elhelyezésükben.



A nyugdíjasok között - és még véletlenül se szeretnék általánosítani - azonban mindig vannak, akik vélt előjogaikkal visszaélnek. Például a pályaudvaron nem állnak be a várakozók közé, hanem korukat meghazudtolva energikusan, fürgén, soron kívül nyomulnak fel a buszba, meg sem várva, hogy előre engedik-e őket vagy sem, s ez a helyzet a leszállásnál is.



Szóval ilyesmit sokszor láttam már, de olyat még nem, amit a minap az egyik Pécsről indult távolsági buszon tapasztaltam.



A jármű szokás szerint tele volt, sokaknak csak állóhely jutott. Így egy nyugdíjas pár férfitagjának is, aki állva beszélgetett az egyik páros ülésen helyet foglaló társával (a másik széken a méretes szatyruk utazott), minden bizonnyal a feleségével. Így népes közönség hallgatta végig, mit főzött hétvégén Ica, a lányuk, s hogy mit kell megvenni nekik még a vasárnapi rántott húshoz.



Mígnem egyszer csak megcsörrent egy, a közelükben ácsorgó, kaposzkodó lánynak a telefonja. Felvette, kb. egy percet beszélt valakivel, egyáltalán nem hangosan.



Mikor befejezte, a férfi rátámadt, ordenáré stílusban kioktatta, hogy szerinte micsoda illetlenség „telefonozni" egy buszon, de úgy ám, hogy a lány köpni, nyelni nem tudott.

Ezt hallva az utasok közül többen is rászóltak az idős emberre, fékezze már magát, mire nagy nehezen lecsillapodott. Itt azonban nem ért véget a sztori, ugyanis egy perc elteltével a felesége teljes erejéből, szándékosan rátaposott a lány lábára.



Akik látták a jelenetet, iszonyatosan felháborodtak, hát persze, hogy jött is egyből nyuggerezés, meg az is, hogy miért is utazhatnak ingyen, amikor például a diákoknak jegyet kell venniük. (Tényleg, miért is?)



A kedélyek aztán ott, a buszon nagy nehezen megnyugodtak, én azonban még mindig nem tértem napirendre a történtek felett", írta olvasónk.