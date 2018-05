Mellár Tamás már papíron sem független képviselő: belép a Párbeszéd frakciójába

A pécsi 1-es választókerületben függetlenként indult, de a baloldali pártok jelöltjeként képviselői mandátumot szerzett Mellár Tamás vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, belép a Párbeszéd frakciójába.

Ezzel a lépéssel megmentette a liberálisok képviselőjének kilépése után megszűnés előtt álló frakciót, a Párbeszéd továbbra is önálló képviselőcsoporttal rendelkezik majd az Országgyűlésben - mindezzel a gyakorlatban több százmilliós támogatáshoz juttatta a pártot, ő maga pedig papíros is feladta függetlenségét.

Az alábbiakban szó szerint közöljük Mellár bejegyzését:



"A mai napon úgy döntöttem, hogy belépek a Párbeszéd párt parlamenti frakciójába.

Teszem ezt azért, mert nem nézhetem tétlenül, hogy az ellenzék egyetlen összefogási kísérlete is meghiúsuljon. Egyesek felelőtlen döntése miatt olyan helyzet alakult ki, amelyben nem maradhatok passzív, hanem tevőlegesen segítenem kell az ellenzéki pártok együttműködését.



Közismert, hogy Karácsony Gergely (a Párbeszéd párt elnöke) politikai nézeteivel alapvetően egyetértek, éppen ezért vállaltam az ő miniszterelnök-jelöltségét segítő tanácsadó testületben és az általa összeállított árnyékkormányban tevőleges szerepet a választási kampányban. Ezekről a szerepvállalásaimról a választói körömbe tartozó szavazópolgárokat is tájékoztattam.



A Párbeszéd frakcióba való belépésemmel nem veszítem el függetlenségemet, mert



-egy olyan szerződést kötöttem a frakció vezetésével, amelynek értelmében nem vonatkozik rám a frakciófegyelem, tehát továbbra is a saját meggyőződésem és lelkiismeretem szerint szavazhatok,



-a hozzászólásaimban és a bizottsági munkában ugyancsak szabad kezet kapok, a saját megítélésem szerint járhatok el,



-nem leszek semmilyen pártnak sem a tagja.



Jól tudom, hogy döntésemmel a saját helyzetemet nehezítem, mert új támadási felületet nyitok. Mindezt mérlegelve, mégis a belépés mellett döntöttem, mert most sokkal fontosabb az ellenzék perspektivikus együttműködésének az előmozdítása, mint a saját rövid távú érdekem.



Remélem, hogy szavazóim elfogadják érveimet és megértik döntésem mozgatórugóit. Őket fogom továbbra is képviselni és szolgálni a parlamentben, ebben a Párbeszéd frakció nem fog gátolni, sőt inkább tágítja a szereplési lehetőségek körét. Persze biztosan lesznek olyanok is, akiket nem győztek meg soraim és vegyes érzelmekkel fogadják elhatározásomat. Ígérem nekik, hogy a parlamenti időszak során munkámmal arra fogok törekedni, hogy az ő megértésüket is megszerezzem és bizalmukat visszanyerjem.