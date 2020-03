Megváltozott az ügyfélfogadás rendje a polgármesteri hivatalban - Házasodni továbbra is lehet

Szerdától átalakították az ügyfélfogadás rendjét a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjét, ami a Hatósági Főosztályt, a területi szociális központokat és az Adóhatósági Főosztályt is érinti. Házasodni továbbra is lehet bizonyos megkötésekkel, a temetéseken is korlátozzák a gyászolók számát.

Az önkormányzat közleménye szerint a Hatósági Főosztály Kossuth téri épületében az ügyfélfogadást korlátozzák. A sorszámokkal az ügyfelek az épület előtt tudnak várakozni. A beadványokat, kérelmeket a portaszolgálatnak kell leadni, az ügyfelek az ügyintézőkkel nem tudnak találkozni. Egy nap alatt maximum 100 ügyfél fogadására van lehetőség az épületben.

Arra kérik a pécsi polgárokat, hogy elsősorban az elektronikus elérési módokat válasszák a hivatallal való kapcsolatfelvétel érdekében, személyesen csak akkor menjenek be, ha az ügy jellege, típusa miatt az kizárólag ezen a módon intézhető. Személyesen intézhető ügy például a születés anyakönyvezése, a házassági szándék bejelentése, illetve a termőföldekkel kapcsolatos elővásárlási jog bejelentése. A polgári házasságkötésekre továbbra is lehetőség van, de csak a Kossuth téri épületben és a Boldogság Házában. A szertartáson az anyakönyvvezetőn kívül csak a menyasszony, a vőlegény és a két tanú lehet jelen.

Változott a területi szociális központok működési rendje is, oly módon, hogy a II. Területi Szociális Központ (Sarolta u. 2.) átmenetileg nem fogad ügyfeleket. Az oda tartozó pécsi polgárokat a III. sz. Területi Szociális Központ (Esztergár Lajos u. 19.) fogadja. Felhívják arra a figyelmet, hogy biztonsági okokból az egy nap alatt kiadott sorszámok limitálásra kerülnek, továbbá az épületben egyszerre legfeljebb annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző.

Változott az Önkormányzati Adóhatósági Főosztály ügyfélfogadása is, arra tekintettel, hogy az esedékes adóbefizetési határidővel összefüggő, személyes megjelenéssel járó ügyintézési feladatok legnagyobb részét az elmúlt napokban elvégezték. Ennek megfelelően ezen ügytípusban is azt kérik, hogy a jogszabály alapján kizárólag elektronikus kapcsolattartási formára kötelezett adózókon - tehát a gazdálkodó szervezeteken - túl a magánszemélyek is az elektronikus elérési módokat válasszák. Személyesen megjelenő ügyfelet csak kivételes esetben fogadnak, lévén az adóigazgatásban az ügyek intézhetők távoli eléréssel is, nincs megjelenési kötelezettség.

A nem hatósági területen jelentkező ügytípusokban a személyes ügyintézés szünetel, az ügyfelek számára a publikált elérhetőségeken - telefon, e-mail - állnak a kollégák rendelkezésre.

A temetők üzemeltetését végző Biokom Nkft. a pécsi köztemetőkben az alábbiak betartását kéri március 18-tól, szerdától:

- a központi köztemető nagydísztermében és kápolnájában egyidejűleg összesen maximum 10 fő tartózkodhat a ravatalozás és szertartás idején

- a központi köztemető ravatalozójának kistermeiben, az új ravatalozóban és a peremtemetők ravatalozóiban egyidejűleg összesen maximum 5 fő tartózkodhat.

A korlátozás érvényesítése az üzemeltető felelőssége, ennek érdekében saját hatáskörében is intézkedhet, de azt kérik a pécsi polgároktól, hogy a temetés szervezésekor maguk is ügyeljenek a fentiek betartására.