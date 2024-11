Megújulva várja a látogatókat a Míves Tojás Múzeum

Átrendezték és eddig raktárban őrzött darabokkal frissítették a Baranya vármegyei Zengővárkonyban működő Míves Tojás Múzeum kiállítási anyagát. A tárlat megújult formában ismét várja a látogatókat - közölte a múzeum vezetője az MTI-vel.

Nienhaus Rózsa közölte: az elmúlt hetekben immár hatodszor rendezték át a jövőre fennállásának 25. évfordulóját ünneplő múzeum kiállítási anyagát. Újdonság, hogy a mostani átalakításkor olyan alkotók munkáit is beválogatták a kiállított anyagok közé, akiknek műveit eddig nem láthatta a közönség.



Továbbra is arra törekedtek, mondta, hogy egy adott tájegységre, vagy egyes tojásdíszítő módszerekre jellemző alkotásokat, illetve egyes minták sokszínű változatait rendszerben mutassák be a látogatóknak.

A tojásdíszítés legrégebbi módszere a kézzel karcolt technika, amellyel díszített tojások már az avarkori sírokban is előfordultak. A kiállítás ezen része két alkotó munkáival bővült. A hagyományos, kézzel karcolt technika után megjelent a gravírozás, az áttört tojás, melyekből több készítőtől származó munkákat mutatnak be, továbbá a patkolt tojásokból is megjelent néhány új darab.

Az előző kiállításon bemutatott tájegységek kiegészültek a keszthelyi, az ókalocsai, tolnai minták bemutatásával is.

A múzeum jövő tavasszal, húsvét előtt, virágvasárnap tartja fennállásának jubileumi ünnepségét, melyet a hagyományos nagyheti programok fognak követni. A részletekről a későbbiekben adnak hírt - közölte Nienhaus Rózsa.