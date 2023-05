Megszívatták a parkolással, levelet írt a pécsi döntéshozóknak egy csalódott turista

Nemrégiben úgy alakult, hogy ellátogattam az önök városába is. Örültem neki, mert habár többször is elhaladtam a város mellett, sosem adatott meg az alkalom, hogy megálljak és megtekintsem, kezdte a végül balul sikerült pécsi látogatását leíró levelét Baji Zsolt.

Ezúttal úgy alakult, hogy nem csupán megálltam, hanem szállásom is ott volt. Kivételesen még az útra, határátlépésre, semmire sem lehetett panaszom, örömmel konstatáltam, hogy a navigáció által tervezett érkezéshez képest csupán pár percet "késtem" - és ennek van jelentősége a történet további részében.

Mivel tudtam, hogy a hotelnek van saját zárt parkolója, így a hotel környékén megálltam egy kijelölt parkolóban, hogy elkérhessem a recepción a beálláshoz szükséges kódot, információkat.

Azonban mire visszaértem az autóhoz egy szép kis meglepetést várt kék zacskóba csomagolva. Parkolási büntetés, Isten hozott Pécsett. És hogy miért is emberhez méltatlan a büntetés?

A navigációból tudom, hogy a parkolóban 11:19-kor álltam meg. Elsétáltam a hotel recepciójáig, ami nagyjából 150 méterre volt, elkértem a garázs beálláshoz szükséges információkat, és visszaérve már ott várt a büntetés, miközben 10 perc sem telt el. A parkolási büntetésen ott áll az időpont, hogy 11:21-kor állították azt ki.

Miután sikerült a hotel parkolójába átállni, és feljutottam a szobámba, felhívtam a büntetésen látható telefonszámot, hogy megértsem, mi is ez pontosan. Az más kérdés, hogy aktuálisan valamiért a magyarországi mobiltelefon szolgáltatónál valamilyen probléma volt - mint utólag a sajtóból kiderült, így telefonálni vagy üzenetet küldeni sem tudtam, a hotel WiFi internetes hálózatán és VoIP szolgáltatáson keresztül sikerült kapcsolatba lépnem.

A vonal másik végén a hölgy elmagyarázta, hogy egy perc megállás után a fizetős parkolóban máris repül a büntetés, és hogy nem tehet semmit, ez a szabály, illetve hogy ahogy megállok, rögtön fizetnem kellett volna telefonon keresztül, vagy automatánál kártyával.

Tisztában vagyok vele hogy az ügyfélszolgálatos nem tehet semmiről, ezért is a levelemet a döntéshozóknak szeretném címezni, aki valószínűleg nem gondoltak bele abba, hogy a valós élet hogyan működik, illetve azon munkatársaknak, akik kiróják a büntetéseket anélkül, hogy mérlegelnének bármit is, sőt, mint utóbbi beszélgetéseimből kiderült, ha meglátják a külföldi rendszámtáblát akkor azonnal "harapnak".

Visszatérve a két megoldásra amit ajánlottak:

1. Amikor megérkeznek egy ismeretlen helyre, a normális szabálykövető emberi hozzáállás, hogy megállnak, ahol arra lehetőség van lehetőleg parkolóban, megkeresik a táblát, majd megpróbálnak az alapján intézkedni, fizetni mobilon keresztül. Mivel normális ember nem akar az út közepén, a tábla előtt megállni, hogy azt elolvasva, figyelembe véve a ráírt információ mennyiségét és a betűk méretét, csak akkor tudja elolvasni a tartalmát, ha már sikerült leparkolnia. Tehát mire sikerül eljutnia, hogy milyen számra küldjön üzenetet, addigra ugye már rég letelt az egy perc, vagyis "jogos a büntetés" (idézve a telefonos ügyfélszolgálatot).

További probléma, hogy ha nem áll rendelkezésre olyan telefonszám, amiről ezt a fizetést rendező üzenetet elküldhetnénk, ami jellemzően külföldiek számára nem járható út, mivel a rendszer külföldi telefonszámokról nem működik. Arról nem is beszélve mikor a szolgáltatónál is galiba van, így még ha lehetőség elvben adott is, mégsem teljesíthető, amely helyzetről esetleg nem is tud az ember, és hosszú percek múlnak el mire konstatálja, hogy ez nem működik, más megoldást kell keresni.

2. Tehát marad a második opció, ami a kártyás fizetés egy automatánál, amit ugye meg kell találni, el kell olvasni rajta a használati útmutatót, vagy valahogy rájönni hogyan működik, kifizetni a parkolást, majd visszatérni az autóhoz, hogy a kinyomtatott cetlit rátűzzük. Szeretnék találni egy olyan parkolóőrt vagy döntéshozót aki ezt 1 (egy) perc alatt képes lesz megugrani akar úgy is, hogy ismeri a helyet, nem egy teljesen ismeretlen helyen tartózkodik!

Szóval bármerről is nézzük, ebben a megoldásban az a cél, hogy büntessünk, vagy azért mert a szerencsétlen utazó már megjárta és elkerülendő még parkolás előtt az út közepén megáll, feltartja a forgalmat, hogy meg tudja venni a parkolójegyét, vagy azért mert legális parkolóban áll meg, de lehetetlen teljesítenie az elvárásokat. Arról nem is beszélve, hogy pont ennek elkerülése érdekében a szerencsétlen, szabályokat betartani igyekvő ember a hotel garázsában vagy parkolójában rendezett (fizetett) megállóhelyet, de a bejutáshoz szükség van 5-10 percre.

Tisztában vagyok vele, hogy jogilag le van fedve és jogilag minden rendben van, nem is kívánok belemenni a "jogos a büntetés" üzenetbe, azonban szemtelen, és embereket sértő a bánásmód, nem beszélve arról, hogy ezek után visszavárjuk a kedves látogatót.

Ezúton tájékoztatom önöket arról is, hogy a büntetést befizettem, még ha azzal semmiképpen sem értek egyet.

Azóta több emberrel is beszéltem, mint kiderült nem egyedi esetről van szó, több visszajelzést is kaptam, hogy "ha meglátják a külföldi rendszámtáblát akkor azonnal büntetnek", és ezt nem csupán külföldiektől, hanem Magyarországon élőktől is.

Mindent összevetve, még ha maguk az emberek kedvesek is (mert nem tapasztaltam az emberek részéről sosem problémát a vendégszeretetet illetően, sőt akár előzékenyebbek is, ha valaki ismeretlen tájon jár), az ilyen helyzetek után elmegy a normális emberek kedve mindennemű látogatástól, sőt személy szerint a nem ajánlom kategória.

Tudom, hogy változtatni nem fognak egy levél hatására, de talán valakinek felhívja a figyelmét arra, hogy ez a jelenlegi eljárási rend kontraproduktív, gyakorlatban kivitelezhetetlen elvárásokat állít, és emberhez méltatlan.

Levelemet azzal zárnám, amit többször is visszahallottam "ne fizesd ki, úgysem tudnak mit csinálni vele". Talán ebből érezhető, hogy az emberek a helyzetet már reménytelennek látják.

Tisztelettel:

Baji Zsolt

Képünk illusztráció.