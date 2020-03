Megremegtek a csillárok Baranyában is - Földrengés volt hajnalban déli szomszédunknál

Vasárnap reggel fél hét előtt pár perccel Richter-skála szerint 5,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Zágrábot, ahol károk is keletkezett. A rengést a Dél-Dunántúlon is érezni lehetett, több olvasónk is arról számolt be, hogy arra riadtak fel, hogy megremegtek a csillárok, megmozdultak az ágyak.

Olvasóinktól érkezett beszámolók alapján többen, például a pécsi Kertvárosban, arra riadtak fel hajnalban, hogy megremegtek az ablakok, a csillárok, megmozdultak az ágyak, a csillárok.

A mindössze néhány másodpercig tartó jelenség igen félelmetes volt.

A Richter-skála szerint 5,3-as magnitúdójú földrengés epicentruma Zágrábtól néhány kilométernyire volt, nem csak Baranyában, hanem egész Dél-Dunántúlon érzékelni lehetett.