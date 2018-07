Másodjára is nagyon bejött: jövőre várhatóan már kétnapos lesz a Dunamenti Halfesztivál

Az éjszaka lecsapó eső sem tudta elrontani a II. Dunamenti Halfesztivál résztvevőinek a hangulatát, még akkor is több ezren mulattak a mohácsi utcákon. Illés Richárd, a Mohácsi Német Önkormányzat tagja, az esemény főszervezője szerint olyannyira jól sikerült, hogy a tervek szerint jövőre már két napon át tart majd a fesztivál.



Szabadtéri rendezvények esetén az egyik legnagyobb bizonytalansági tényező mindig az időjárás, nyáron ha nagyon meleg van, az a baj, ha vihar fenyeget, akkor meg az.



A szombaton rendezett II. Dunamenti Halfesztivál résztvevőit azonban sem előbbi, sem utóbbi körülmény nem tudta megzavarni, délutánra megteltek a halászlé és más halétkek főzésére kijelölt utcák.



- Bár nagyon nehéz megbecsülni a vendégek számát, de úgy gondolom, legalább ötezren voltak - nyilatkozta lapunknak Illés Richárd. Közülük nagyon sokan vállalkoztak főzésre is, harminc százalékkal több sörpadot foglaltak le az asztaltársaságok, mint tavaly.



Idén újdonságokkal is előrukkoltak a szervezők, ilyen volt például a halárusok utcája, ahol a mohácsi halászlé mellett különféle halból készült ételeket is megvásárolhatók voltak. A fesztivál egyik kiemelte résztvevője volt idén a Magyar Halkolbász Lovagrend, a Millenniumi Emlékmű környezetében kialakítottak egy nemzetközi halgasztro-udvart is.

Érkeztek halfőző mesterek a rendezvényre a többi között Szigetszentmiklósról, Kopácsról és Csúzáról, valamint Bezdánból is.



Újdonság volt az is, hogy akik akarták, megmérettethették halfőző tudományukat, zsűrizték az étkeket legkiválóbb halászlé, illetve legkiválóbb halétel kategóriában, valamint díjazzák a legszebben terített asztalt is. Az abszolút győztesnek járó vándorserleget egy évre a Mohácsi Polgárok Olvasóköre vihette haza.

A közönség szórakoztatásáról német nemzetiségi zenekarok és tánccsoportok, helyi együttesek, illetve Badár Sándor humorista és Wolf Kati gondoskodik majd. A programokat nem az időközben megérkezett eső, hanem az utcabál zárta.



- A vihar sem tudta elrontani a mulatozók kedvét, az esőben is nagyon sokan táncoltak tovább - mondta Illés Richárd. Hozzátette olyan jól sikerült a fesztivál, hogy terveik szerint jövőre már kétnapos lesz a rendezvény.