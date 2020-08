Már több mint 830 millió forint jelzáloghitelt engedtek el a baranyai családoknak

Nagy könnyebbséget jelent a családoknak, hogy az állam már a második gyermek megszületésekor az adós helyett törleszti a jelzáloghitel egy részét. Baranyában is sokan élnek ezzel a lehetőséggel: a kormányhivatal arról tájékoztatta lapunkat, hogy a megyében körülbelül hatszáz, Pécsett pedig több mint 230 család nyújtott be kérelmet ezzel kapcsolatban.



A családvédelmi akcióterv keretében számos támogatással ösztönzi és segíti a gyermekvállalást a kormány. Az intézkedések keretében többek közt a kibővített családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a nagycsaládosok autóvásárlásához nyújtott, valamint a babaváró támogatás mellett 2018 óta a lakáscélú jelzáloghitel egy részének elengedésére is lehetőség van. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy a kormányhivatalban történt igénylést követően - pozitív elbírálást követően - az állam előtörleszti a tartozást, és ennek költségét is magára vállalja.



Míg korábban ez a támogatás a három- vagy többgyermekes családok számára volt elérhető, 2019. július 1-től kiterjesztették a kétgyermekesekre is, valamint emelkedtek az igényelhető összegek.

A Baranya Megyei Kormányhivatal kérésünkre összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat. Mint írták, a lakáscélú jelzáloghitel-tartozással rendelkező családok a második gyermek születését követően egymillió forint, a harmadik vagy - azok esetében, akik korábban már igénybe vették a támogatást - a többedik gyermek születését követően 4 millió, minden további gyermek születése esetében további egymillió forint vissza nem térítendő állami támogatásra jogosultak.



A kérelmet - a feltételek fennállása esetén - legkorábban a várandóság 12. hetét követően lehet benyújtani az illetékes kormányhivatalnál. Megtudtuk, Baranyában összesen körülbelül 600 - ezen belül Pécsett több mint 230 - család adott be kérelmet a lakáscélú jelzáloghitel-tartozásuk csökkentése érdekében. Az igénylők számára összesen 830 millió forintnál is nagyobb összegben állapítottak meg vissza nem térítendő támogatást a megyében.



A kérelmek több mint fele háromgyermekes családoktól érkezett, nagyjából 40 százalék a kétgyermekesek aránya, a legkevesebb igénylést pedig a háromnál több gyermeket nevelők nyújtották be.

A további részletekkel kapcsolatban a kormányhivatal Család- és Lakástámogatási Osztályán (Pécs, Mártírok útja 12.) lehet érdeklődni, valamint hasznos információk olvashatók aoldalon.