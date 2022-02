Már nagyban űzik a telet a busók Mohácson, hatalmas bulira számíthatunk vasárnap

Tetőpontjához közelít a csütörtökön kezdődött busójárás, vasárnap óriási tömeg várható, de már szombaton is megteltek a mohácsi utcák és a rendezvény helyszínei.



Ha kedvező az időjárás, mindig jóval többen látogatnak el a mohácsi busójárásra, mint amikor röpködnek a mínuszok vagy szakad a hó: az ezzel kapcsolatos előjelek idén kedvezőek, az esemény csúcspontján, vasárnapra tavaszias idő ígérkezik.



Hogy ez valóban így is legyen, arról a busók is igyekeznek gondoskodni, kisfarsang napja óta kolompolástól, kerepeléstől hangos a város.



Bár a kulisszák mögött ezekben a napokban is nagyon sokan és sokat dolgoznak, az előkészületek gyakorlatilag befejeződtek, állnak a szabadtéri színpadok, az árusok, a fellépők jó része már a városban van, az étel-italkészletek feltöltve várják a vendégeket.



A legtöbb turista most is biztosan vasárnap érkezik - akár százezren is lehetnek majd. Aki szeretné elkerülni a nagy tömeget, annak érdemes szombaton útra kelni, ugyanis a szervezők aznap is nagyon sok programmal készülnek.



A busójáráson rendezvények sokaságából lehet választani egészen keddig. Vasárnap reggeltől késő estig (egyes esetekben akár hajnalig...) tartanak a programok (a teljes kínálatot lásd a Mohácsi Újság.hu-n).







Farsangvasárnap a Sokac-révben déltől tánccsoportok, dudások és busók bemutatói kezdődnek, majd a busók csónakkal átkelnek a Dunán.

A Kóló térről a Széchenyi térre a busófelvonulás fél háromkor indul, a főtéren a máglyát fél hatkor gyújtják meg.