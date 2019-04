Már meghosszabbíthatók az idén még több kedvezményt kínáló Tüke kártyák

Ahogy azt a csaknem 17 ezer pécsi kártyabirtokos megszokhatta az elmúlt években, idén is megújul a Tüke Kártya. A tavaly kiállított és matricával érvényesített plasztiklapok nyújtotta előnyöket egészen június 15-ig lehet élvezni, de már mostantól gondoskodhatunk a megújításról is.



A megannyi városi kedvezményre jogosító Tüke Kártya ismét megújul hamarosan annak köszönhetően, hogy az elfogadóhelyek számát a rendszert üzemeltető Pécsi Kommunikációs Központ Kft. több mint 25 százalékkal megnövelte, a Tüke Kártyát elfogadó pécsi vállalkozások és szolgáltatók száma jelenleg több mint 550-re rúg.



Idén is egy különleges hologramos matricával érvényesítik majd a már kiváltott Tüke Kártyákat gördülékeny és gyors ügyintézés, valamint a költséghatékonyság érdekében.



Annak érdekében, hogy a csaknem 17 ezer pécsi kártyatulajdonos a legkényelmesebben tudjon gondoskodni kártyája megújításáról, a 2018-as Tüke kártyák egészen 2019. június 15-ig érvényesek.



Aki kártyája érvényességének meghosszabbítása mellett dönt, az ezt a Széchenyi tér 1. szám alatti Tüke Kártya-irodában, továbbá a Millennium Üzletházban, a Siklósi úti Biokom központi ügyfélszolgálatán, valamint a Csontváry úti ügyfélszolgálaton (Csontváry út 10.) teheti meg április 29-től.





A kártya meghosszabbítási díja változatlanul 1000 forint.



Ha valaki egy új kártyát igénylő pécsinek ajánlja a városkártya programot, és az új tag kiváltja kártyáját a fenti irodák egyikén, az ajánló 50 százalékos kedvezménnyel újíthatja meg kártyáját, aki pedig kettőt vagy több új tagot ajánl, az ingyen hosszabbíthatja meg a pécsiek összetartozását erősítő városkártyáját.



Ahogy eddig is, idén is a pécsi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezők élhetnek a Tüke Kártya nyújtotta előnyökkel.



A Tüke Kártya segítségével továbbra is kedvezményesen érhetőek el a pécsi tömegközlekedés bérletei.



Újdonság idén a Tüke Kártya Programban, hogy kedvezményesen igényelhető felmutatásával a a nyártól a PÉCSIKE - városi e-közbringa bérletei.