Májusban nyit a megújult zarándokszállás Máriakéménden

A Baranyai-dombságban, a Karasica-völgyében található máriakéméndi búcsújáró kegyhelyen az egyházmegye tábor- és szálláshelyet üzemeltet, mely az utóbbi időben igen népszerű lett a katolikus közösségek körében. A közelmúltban megújult zarándokházba május 1-től várják az érkezőket.

Egyéni zarándokokat, baráti társaságokat és kirándulókat is fogadnak, akik a kegytemplom szomszédságában szeretnék a szabadidejüket eltölteni. Baráti közösségeknek és családi pihenésre is kiváló a helyszín, melyet akár már egy fő is igénybe vehet. Iskolai programok és osztálykirándulások is megvalósíthatók itt, valamint cserkészcsoportoknak is ideális a szép természeti környezetben található táborhely.

A terület közelében található a bővizű és iható Templom-forrás. A kegyhely és a zarándokszállás autóbusszal is jól megközelíthető, hiszen a buszmegálló éppen a templom kapujában található.

A zarándokcentrumhoz több turista- és zarándokút (Mária út, Szent Márton út) is vezet, illetve innen tovább a Baranyai-dombság szép kirándulóhelyei felé. Összesen 160 km hosszan lehet kijelölt utakon túrázni és zarándokolni. A máriakéméndi Vár-hegy, a Nagy-pincesor, a Szentkúti-kápolna és a kiépített Törökvári-pihenő is kedvelt célpont a kirándulók körében. A dombvidék kerékpározásra is kiváló alkalmat nyújt, a térségben több kiépített kerékpárút is van pl. Olasz, Szederkény, Bóly, Villány vagy Mohács felé. A táborhelyen a kegytemplom emeleti termében került kialakításra a kegyhelytörténeti kiállítás, mely szintén látogatható. A kegyhelyen idegenvezetést és túravezetést is tudunk biztosítani.

A környékben több kiemelkedő turisztikai attrakció kereshető fel, mint pl. a pécsváradi vár, a Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő, az Óbányai-völgy a Pisztrángos-tavakkal, a Ferde-vízeséssel, a Csepegő-sziklával, a bólyi kastélypark, a Batthyány-Montenuovo mauzóleum, a mohácsi Nemzeti Emlékpark, a mohácsi termálfürdő vagy éppen Villány, ahol a híres pincesoron kiváló borkóstolón vehetnek részt az érdeklődők.

A máriakéméndi szálláshely udvarán lehetőség van bográcsozásra és szalonnasütésre is. Az étkezés önellátó. A szállás konyhájában a főzéshez és az étkezéshez teljes felszerelés (tányérok, evőeszközök, poharak, edények), továbbá két gáztűzhely, két hűtő és mikrohullámú sütők is rendelkezésre állnak. Máriakéménden, a település központjában, a helyi boltban van lehetőség élelmiszer beszerzésére. A környékbeli éttermekből van lehetőség étel rendelésére is, melyet előzetes egyeztetés alapján a helyszínre is kiszállítanak.

A zarándokszállás kertjében elcsendesedésre vagy labdajátékokra alkalmas fás, füves terület található. A szabadtéri foglalkozásokhoz sörasztalt és padokat tudunk biztosítani. A sátorozási lehetőségre a zarándokszállás észak-keleti udvarrészében van mód. Parkolási lehetőség a szálláshely udvarán biztosított.

A szálláshely 38 férőhelyes. A szobák elosztása: 6 db 4 ágyas (heverőkkel), és 1 db 14 ágyas (emeletes ágyakkal).

A kegyhelyen a szálláshely és a közösségi tér május 1-jétől október 15-ig vehető igénybe. Szállásdíj: 1-2 fő 6400 Ft/éj; 3-9 fő 6000 Ft/éj, 10 főtől 5600 Ft/fő/éj. A sátorozás díja egységesen 3.000 Ft/fő/éj. 6 éves korig a szállásdíj 600 Ft/fő.

További információk: Máriakéméndi zarándokszállás (pecsiegyhazmegye.hu)

Szállásfoglalás Biki Endre Gábor gondnoknál (Tel.: 30/452-4579).