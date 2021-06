Majd' ötmilliárdnyi áfát nyelt be négy pécsi férfi

Pécsi Járásbíróság hétfőn délután elrendelte négy férfi letartóztatását egy hónapra különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás alapos gyanúja miatt, melyet ketten, bűnsegédként követtek el.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak 2017. januárja és 2020. december 31. napja közötti időszakban közösen, egy hierarchikusan felépített, konspiratív módon tevékenykedő, mobiltelefon-kereskedelemre létrehozott bűnözői csoportot működtettek, melynek célja az volt, hogy a csoport által kialakított fiktív számlázási láncolat felhasználásával - az Európai Közösségen belülről beszerzett mobiltelefonok után, az első belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó megfizetésének elmulasztásával - az egyik gyanúsított vezetése alatt álló gazdasági társaság versenyelőnyhöz jusson. A gazdasági társaság az általános forgalmi adó megfizetése nélkül forgalmazott mobiltelefonokat jelentősen a piaci ár alatt - a külföldről történt nettó beszerzési ár alatt - tudta tovább értékesíteni.

A több gazdasági társaságot mozgósító cégláncolat működtetése, a látszólagos gazdasági események végzése, illetve a cégek nevében kiállított fiktív számlák és azok befogadása azt eredményezte, hogy a gazdasági társaság a nettó árat figyelembe véve, olcsóbban jutott telefonokhoz, mint amilyen áron azokat a bűnszervezet tagjai külföldről beszerezték így a gyanúsítottak a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeresen valótlan tartalmú nyilatkozatok megtételével, a vizsgált időszakban általános forgalmi adónemben 4.670.612.000 forint vagyoni kátrányt okoztak a költségvetésnek.

A gazdálkodással összefüggő, kiemelt bűncselekmény jelentős tárgyi súlyára figyelemmel alaposan tartani lehet attól, hogy a gyanúsítottak - szabadlábon hagyásuk esetén - megszöknének, elrejtőznének. A bűncselekmény konspiratív jellegére figyelemmel alaposan tartani lehet attól is, hogy a gyanúsítottak a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek jogellenes befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök, elektronikus adat megsemmisítésével vagy elrejtésével veszélyeztetnék a bizonyítást. Egyikük - hasonló bűncselekmény elkövetése miatt - felfüggesztett szabadságvesztés és másik büntetőeljárás hatálya alatt is áll, vele szemben az is feltehető, hogy újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, míg a gyanúsítottak és védőik a letartóztatás megszüntetése és enyhébb kényszerintézkedés elrendelése érdekében jelentettek be fellebbezést, így a bíróság határozata nem végleges.