Magyar fiatalokat vert meg brutálisan egy külföldiekből álló csoport egy pécsi szórakozóhelynél

Információink szerint komoly verekedés volt pénteken éjjel az egyik ismert pécsi szórakozóhely előtt. Úgy tudjuk, tíznél több, a szemtanúk elmondása szerint külföldi fiatal támadt meg négy magyar diákot, akiket súlyosan bántalmaztak. Az egyik sérültnek, akit a földön is rugdostak, betört a koponyája.





Verekedés történt a népszerű szórakozóhely, a Pécsi Est Café bejáratához közel a múlt péntekről szombatra virradó hajnalban. A lapunkhoz eljutott információk szerint nem kis csetepatéról volt szó, az egyik sérült közeli ismerőse munkatársunknak azt mondta, több mint tíz, vélhetően arab fiatal támadt rá négy magyar középiskolásra.

Úgy tudjuk, a magyar diákok súlyosan megsérültek. Egyiküket, miután elájult, még a földön fekve is rugdosták, kitört több foga, elvesztette eszméletét, valamint betört a koponyája. Műteni nem kellett, a homlokát összevarták, jelenleg is kórházban tartják.



A sértett ismerőse arról tájékoztatta munkatársunkat, a kamerafelvételek alapján a rendőrök még keresik az elkövetőket. Természetesen érdeklődtünk a zsaruknál is az esettel kapcsolatban, de egyelőre érdemben nem kaptunk információt tőlük. Amint válaszolnak kérdéseinkre, természetesen frissítjük cikkünket.

A Pécsi Est Café a sajnálatos esettel kapcsolatban azt közölte, a szórakozóhely kollégái, amint észlelték a közterületi parkolóban zajló verekedést, azonnal értesítették a hatóságokat, akik kiérkezésüket követően intézkedtek.

Az egyik sérült ismerőse a támadás kapcsán Fodor Ibolya önkormányzati képviselőhöz fordult, szeretné ugyanis, hogy ilyen és ehhez hasonló esetek ne történjenek a jövőben. Emiatt idézte fel a történteket lapunk munkatársának is.





Képünk illusztráció.