Ma már inkább a Star Wars a trendi, a vallásgyakorlást hanyagolják a fiatalok

Templomba járni már nem divat, inkább moziba mennek a fiatalok és megnézik a legújabb Star Wars filmet, vagy elmennek egy fesztiválra - mondta lapunknak Nagy Norbert, a Pécsi Egyházmegye ifjúsági referense, templomigazgató és egyetemi lelkész.

- Persze vannak Pécsett is vallásos családok, akik rendszeresen járnak templomba, s igyekeznek a gyerekeiknek is továbbadni a hitet, a szokást, általában őket vallásos iskolába íratják be - adott helyzetjelentést Nagy Norbert (képünkön). - Például a Szent Mór Iskolaközpontba járó diákoknak kötelező a hittan, a kilencedik osztályosok a Bibliából tanulnak és próbálják értelmezni, hogyan kapcsolódik egy 15 éves világához az adott téma. A tanulóknak kéthetente miselátogatásra kell menniük az iskola kápolnájába, illetve ünnep előtti lelki napot is tartanak nekik.

Nagy Norbert műveltségi kurzust is tart a Pécsi Tudományegyetemen egyetemisták számára, ahol szintén vannak érdeklődők, de az ezreléknek csak a töredéke.

- Huszonötezer egyetemistából mindössze tízen járnak erre az órára, viszont előfordul, hogy a végzős hallgatók zárómisét kérnek a püspök vezetésével, ahol áldást kapnak a munkájukra. Ezenkívül még megemlékezést szoktak tartani novemberben a meggyilkolt gyógyszerészhallgató emlékére, bár ezt inkább a dékán és az oktatók tartják fontosabbnak - mesélte a lelkész.

Véleménye szerint a fiatalok igazából nincsenek tisztában azzal, mi is a hit . Kapnak valamilyen vallási nevelést otthon, tudják, hogy keresztények, de a túlnyomó többségben nem törődnek vele igazán .

- Mivel a karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, ilyenkor többen és gyakrabban látogatják a templomokat , sok fiatal elmegy gyónni is a lelki és spirituális feltöltődés érdekében. A többség tudja, hogy a karácsony Jézus születéséhez köthető, a hajnali miséken ilyenkor sokan vesznek részt.