Letartóztatta a bíróság a komlói késelőt

A Pécsi Járásbíróság csütörtökön egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének és zaklatás vétségének megalapozott gyanúja miatt.

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított férfi 2024. július 13-án 17 óra 5 perc és 17 óra 10 perc közötti időben egy komlói lakás hálószobájában rövid szóváltást követően egy konyhakéssel hat alkalommal megszúrta volt barátnőjét. A szúrások a sértettet három esetben a karján, egy-egy esetben a jobb és a bal mellén, egy esetben pedig a bal lapockája felett érték. A szúrások közül a bal mellkasra irányult szúrás elérte a szívet, sértett nőn életmentő beavatkozást hajtottak végre.

A gyanúsított ezt követően a helyiségben tartózkodó férfit is megszúrta a késsel, akit a szúrás a felső teste bal oldalán ért. A szúrás következtében a vastagbél kitüremkedett, megsérült a lép, a vastagbél, a vékonybél, a hasnyálmirigy és a mellkas is. A sértett férfin is életmentő beavatkozást hajtottak végre, melynek során a sérült lépét eltávolították.

A sértettek a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedtek, életük megmentése érdekében mindketten műtéten estek át, jelenleg is életveszélyes állapotban vannak.

A gyanúsított 2024. július 15-én 11 óra 59 perckor telefonon felhívta volt barátnője édesapját, akit megfenyegetett azzal, hogy amennyiben elkapja őt és a családját, úgy járnak, mint a lánya: megszurkálja őket a legkisebbtől a legnagyobbig.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, illetve két évig tartó szabadságvesztés, ezért szabadlábon hagyása esetén fennáll a szökés veszélye.

Tekintettel a gyanúsított és a sértettek korábbi kapcsolatára, a bíróság szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén a tanúkat jogellenesen befolyásolná, a bizonyítást nehezítené.

A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű, jelen eljárás tárgyát képező cselekményt felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. Vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van súlyos testi sértés bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt. Megalapozottan feltételezhető, hogy szabadlábon hagyása esetén a gyanúsított újabb bűncselekményt követne el.

A fenti indokok alapján a bíróság szükségesnek és indokoltnak találta a gyanúsított letartóztatásának elrendelését.

A gyanúsított nem tett vallomást az ülésen. A bíróság végzését az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vették, így a határozat végleges.