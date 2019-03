Lamborghinije van? Parkoljon Ön is ingyen a Széchenyi téren, a díszburkolaton!

Hétfőn kora délutántól órákon keresztül parkolt háborítatlanul Pécsett, a Széchenyi téren egy méregdrága sportautó, ott, ahol egyébként más halandónak megállnia sem szabadna.

Különös dolgok történnek időnként a pécsi belvárosban: a nyári idegenforgalmi szezonban fel-felbukkannak a szűk utcákban hatalmasnak tetsző turistabuszok, ott is, ahova egyébként be se hajthatnának, sőt, olyan is megesett, hogy egyenesen a Széchenyi téren fordult meg egyikük.

De persze történik más is.

Hétfőn kora délután parkolt le a Széchenyi téren a díszburkolaton a képünkön látható, több tízmillió forintot érő sportkocsi. Ezt persze szintén nem tehette volna meg a tulajdonosa, mivel a Munkácsy utcában (a képünkön nem látható részen), néhány méterrel odébb ott virít egy megállni tilos tábla.

Bár egy közlekedési szakjogász (biztos futná rá a tulajnak) nyilván el tudna bíbelődni a kérdésen, arra is figyelemmel, hogy a megállást fizikailag akadályozó oszlopsor a kérdéses helyen megszakad.

Erre azonban vélhetően nem lesz szüksége, mivel sem a rendőröknek, sem a közterület-felügyelőknek nem szúrt szemet az eset - nem úgy azok, akik két percre állnak meg a közeli gyógyszertárnál (ahol egyébként szintén nem lehetne, de micsoda különbség...), hogy beugorjanak kiváltani a receptjüket.

Szóval, így megy ez mifelénk.