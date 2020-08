Kubatov: Péterffy vélt politikai szimpátiájuk miatt rúgott ki embereket a hivatalból

A Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjúban többek közt arról beszél, hogy Péterffy Attila balliberális pécsi polgármestert egykor Tarlós István alkalmazta. A volt főpolgármester tisztában volt vele, hogy Péterffy baloldali ember, mégis, ettől függetlenül, együtt dolgozott vele. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, a tavaly októberben megválasztott pécsi városvezető egy hét alatt kirúgott ötven embert a hivatalból, állítólag azért, mert a jobboldali városvezetéshez kötődtek.



- Hogyan értékeli a Fidesz helyzetét a többi párthoz képest: tudtak növekedni 2018 óta?

- A ciklus közepén jellemzően a kormányzó pártoknak a legalacsonyabb a támogatottsága. Ha ez a mélypont, az megtisztelő, mert az emberek töretlen bizalmát mutatja. Soha nem voltunk ilyen magasan a közvélemény-kutatások szerint. De ahogy Kovács László mondta: „Nem közvélemény-kutatást, hanem választást akarunk nyerni." Hiszek abban, hogy jó kormányzással, az emberek érdekében hozott döntésekkel, a véleményük, javaslataik megkérdezésével és azok beépítésével lehet csak sikeres országot építeni. Azt is gondolom, a közvetlen, személyes politizálásnak sosem fog elmúlni a varázsa. A pártszervezet is csak akkor működhet jól, ha minden településen, minden városrészben, minden utcában vagy háztömbben van egy emberünk, akit úgy ismernek, hogy ő a fideszes. És persze van esetleg a polgármester, a helyi képviselő is. Ha jól gondolom, a mi dolgunk az, hogy az emberek érdekét szolgáljuk, hogy tudják, mi elfogadjuk a véleményüket, akkor is, ha úgy érzik, valamit rosszul csinálunk. Jó néhány döntést meg lehet hozni közvélemény-kutatásokra alapozva, de a választókkal való személyes kapcsolattartás nagyon fontos, és ebben, meggyőződésem, erős a Fidesz. Az ellenzék pedig pont az ellenkezőjét csinálja: leépíti a pártszervezeteit, a tagságot és virtuá­lis kapcsolatokat tart fenn. Mindezt Gyurcsány kottája alapján.



- Mit jelent ez a számok nyelvén?

- Megközelítőleg 35 ezer tagja van a Fidesznek, szerintem Gyurcsányék nincsenek 10 ezernél többen. A Jobbik már nem mer taggyűlést összehívni, mert akkora a feszültség a párton belül. Nyilvánvalóan ez egy tudatos stratégia, felszámolni, lenullázni az egykor jobb időket látott pártokat és tagságait. Nekem meggyőződésem, hogy köttetett egy háttéralku Jakab Péter, a Jobbik és Tóth Bertalan, az MSZP elnöke között. Ha az országgyűlési választások kezdetéig lenullázzák a szervezeteiket (valóra váltják Gyurcsány álmát), cserébe néhány emberüket be fogják vinni az Országgyűlésbe. Mi ez, ha nem árulás?



- A kampányok során fontos feladat hárul önre. Érez felelősséget az önkormányzati választáson elért eredményért?

- Bizonyára meglepő, amit mondok, de a 2019-es önkormányzati választáson sok esetben jobban szerepeltünk, mint az előzőn. Ez tény, a számok is ezt támasztják alá. Néhányan az ellenzéki oldalon úgy beszélnek a tavalyi önkormányzati voksolásról, mintha a Fidesz vereséget szenvedett volna, ezzel szemben az igazság az, hogy minden megyei közgyűlésben megszereztük a többséget. Még egyszer megjegyzem, minden megyei közgyűlésben. És a megyei jogú városok többsége is a miénk. Persze elvesztettük Budapestet, ami nekem, pestiként, különösen fájó veszteség, de a kerületi polgármestereink nagy része egyébként több szavazatot kapott, mint öt évvel ezelőtt. Láng Zsolt például a II. kerületben több mint hatszázzal tudta növelni a szavazói számát, igaz, ez mégis kevés lett. Ez az adat azt jelenti, hogy ezek az emberek, ideértve Láng Zsoltot is, jó munkát végeztek, ezt visszaigazolták a választók. A változás alapvetően strukturális. Olyan abszurd helyzet állt elő, amit a történelem során még nemigen láthattunk: a szélsőbaltól a szélsőjobbig összefogtak ellenünk, és ezért tudtak néhány helyen győzni.



- Mi a helyzet azokon a Budapesten kívüli településeken, ahol az ellenzéki koalíció nyert?

- A kérdés az, hogy vajon nyertek-e volna, ha elmondják, és azzal kampányolnak, hogy „az lesz az első dolgom, hogy megemelem a kollégáim fizetését"? Képzeljük el az óriásplakátokat, amin ilyen és ehhez hasonló mondatok szerepelnek. Vajon ezek után megválasztották volna őket? Pécs újdonsült polgármesterét korábban Tarlós István alkalmazta. Tisztában volt vele, hogy baloldali ember, mégis, ettől függetlenül, együtt dolgozott vele. Majd amikor megválasztották Pécsen polgármesternek, egy hét alatt kirúgott ötven embert a hivatalból, állítólag azért, mert a jobboldali városvezetéshez kötődtek. A pécsi polgármester antidemokratikus módon a helyi ellenzék hozzászólási jogát megcsorbította a képviselő-testületi üléseken. Gondoljunk bele, mi történt volna, ha Karácsony elárulja, hogy öt főpolgármester-helyettest fog választani, negyvenegy szakértője lesz a városházán és egysávosítja a Nagykörutat? Továbbmegyek, ha elmondták volna, hogy 700-800 forint lesz egy óra parkolás Budapest belvárosában? Vagy Miskolcon azt kommunikálták volna, hogy egy év alatt csődközelbe sodorják a várost, megemelik a tömegközlekedés árát, akkor nyertek volna? Én úgy gondolom, becsapták a választókat.



- Karácsony győzelmének másnapján a kampányát végigtoló Index.hu-n megjelent egy cikk, amely szerint Karácsony programja kivitelezhetetlen. Apropó, Index. Ha valaki, akkor ön biztos tudja, hogy mi volt a Fidesz vagy a kormány szerepe a portál bedöntésében.

- Nézze, szerintem az a kérdés, hogy a magyar baloldalon ki és milyen szerepet játszott ebben a történetben. Az mindenesetre jól látszik, hogy a baloldal szerint a sajtó csak akkor szabad, ha minden az övék. 2002-ben a polgári oldalnak csak egy napi- és egy hetilapja volt, ezeken kívül nem volt semmi más. Minden a liberálisok kezében volt. Értve ezalatt az elektronikus médiumokat, a kereskedelmi televíziókat és az írott sajtót is. Érdekes, hogy akkor nem volt problémájuk a sajtószabadsággal. Nemrég Szily László, a 444 újságírója arról beszélt, hogy Bajnai személyesen, kézi vezérléssel irányította az Indexet. Akkor nem csorbult az Index függetlensége? Brüsszelnek akkor nem kellett volna megszólalnia? Ez az internetes portál kiszolgált már mindenkit: először az SZDSZ-t, aztán az MSZP-t, majd Gyurcsányt, Bajnait, Simicskát, aztán tisztára mosdatták Vona Gábort. A nemrég távozott vezérkar pedig napi kapcsolatban állt a Gyurcsány családdal, mondja, milyen függetlenségről beszélnek? Az Index-ügy, az újságírók felmondása és a lap bedöntése pedig szerintem egy előre megtervezett akció: a főszereplők pontosan tudták, hogy hova akarják kifuttatni ezt a történetet. Keresték a konfliktust, a szakítás lehetőségét. Az egész rivalizálás a baloldali online újságok között, ami nem szól másról, mint a politikai hatalom megszerzéséről és a pénzről.