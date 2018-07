Kővári János máshol építené meg az élményfürdőt

Már nem először jelzi az Összefogás Pécsért Egyesület, hogy a tervezett pécsi aquapark beruházással komoly gondok vannak.



Az ÖPE szerint a fenntarthatóságnak és az egyediségnek egyszerre kell vezérelnie a beruházást. Nem teheti meg a város, hogy a hibás helyválasztás miatt újabb komoly, rendszeres kiadást vegyen a nyakába az önkormányzat, mint a korábbi sikertelen presztízsberuházások.

Mindemellett egy igazi fürdő és élményparkra van igény, és helye is van, csak nem itt - kezdte Kővári János a helyszíni sajtótájékoztatót.

Kővári János, a szervezet elnöke ezúttal a tervezett aquaparkkal kapcsolatban jelezte, hogy a város vezetése által támogatott helyszín több szempontból is aggályos a beruházás költségeit és a fenntarthatóságát tekintve. A Füzes-dülőben tervezett beruházás egyrészt drága telken valósulna meg, hiszen a terület magánkézben van, onnan kellene kivásárolni, másrészt a víztermelés is problémás a mennyiség és a vízhőfok miatt, nem beszélve arról, hogy szintén itt található a városi vízmű szennyvízátemelője, amely a strandolók számára kellemetlen szaghatással is járhat.

Kővári János a helyszínen jelentette be, hogy ennél a megoldásnál létezik sokkal költséghatékonyabb és fenntarthatóbb is. Kővári szerint a fejlesztést három másik helyen is jobb feltételek mellett lehetne megvalósítani.

Az ÖPE szerint ilyen lehet a 6-os út bevezető szakaszán található Áper-laktanya, valamint a régi Balokány fürdő helyszínén, de a legideálisabb - szakértőik szerint - mégis a tüskésréti szabadidőközpont melletti terület lenne. Itt biztosítható megfelelő hőfokú és mennyiségű víz, valamint a megújuló energiára épülő épületek is jó helyen lennének. Kővári János szerint ráadásul az aquapark beltartalmát is újra kellene gondolni, hiszen például a hasonló siklósi strandot sokkal fenntarthatóbban tervezték meg, bár kétségtelen kisebb, mint a tervezett pécsi beruházás.

A Tüskésréten viszont egy nagy szabadidő park része lehetne, amely már most is közkedvelt helye a pécsieknek, ahol wakebordos pályát és füves focipályát, gyermek és felnőtt játszóteret is kialakítottak, nem utolsósorban kiépülőben van egy élményliget is. Egyszóval igazi szabadidő paradicsom lehetne itt a fürdővel együtt.

- Ez a jó hely, lépni kell! Itt az ideje, hogy ezt mindenki felismerje, és végre elkezdődhessen ez a régóta várt fejlesztés is - zárta mondandóját Kővári János az ÖPE elnöke.