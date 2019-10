Kósa Lajos: a baloldallal a káosz, Vári Attilával a fejlődés korszaka köszönhet Pécsre

Pécs vagy visszatér a kormánnyal veszekedő, több tízmilliárdos adósságot összehozó, szétesés előtt álló baloldalhoz, amelynek tagjai egymással sem értenek szót, vagy pedig a kormánnyal együttműködve Vári Attilával stabil növekedési pályára áll - mondta lapunknak Kósa Lajos, a Fidesz önkormányzati kampányfőnöke.

A politikus Pécsett tett látogatásán az október 13-i választás egyértelmű tétjeként azt emelte ki, hogy a pécsiek előtt két út van: vagy visszatérnek a korábbi Pécshez az MSZP-DK által uralt Mindenki Pécsért Egyesülettel, amikor több tízmilliárdos adósságot hozott össze az egymással is veszekedő, a választás után saját bevallásuk szerint is széteső baloldal, vagy Vári Attilával a gyarapodást, a növekedést választják.

- Pécsnek nincs adóssága, a kormánynak nagyon ambiciózus területfejlesztési tervei vannak a várossal és a régióval. Kérdés, hogy Pécs akar-e egy olyan csapatot választani, amelynek élén egy erdőégető van, Péterffy Attila, és Gyurcsány Ferenc embereit hozza vissza, akik a választás után vélhetően különböző baloldali frakciócsoportokra esnek majd szét. A DK helyi vezetőjétől, Kunszt Mártától pedig tudjuk, hogy azon túl, hogy állandóak a belső vitáik, egymásról is gyalázatos módon beszélnek. Úgy, ahogy még az ellenségekről sem szoktak - fogalmazott.

- Nem véletlenül nem állt be közéjük az LMP, hanem önállóan indul a választáson.

A politikus szerint a baloldaliak esetében szó sincs arról, hogy Pécs érdekeit néznék, a kormánnyal akarnak háborúzni. Gyurcsány Ferenc feketén-fehéren kijelentette, hogy sem ő, sem az emberei semmilyen módon nem működnek együtt a kormánnyal vagy a Fidesszel, sem helyben, sem országosan.

- Ebből nem lehet fejlődés, pedig Pécsnek olyan komoly lehetőségei vannak - nemzetstratégiai szempontból is -, amiket ki kellene használni. Egy megfelelő, a kormánnyal való partnerségben megvalósuló fejlesztéspolitikával, Vári Attila vezetésével át lehetne venni akár - a déli határokon is átívelve - a tágabb értelemben vett régióközponti szerepet, ha oktatási, kulturális, tudományos területen és gazdaságilag is megerősítjük Pécset - szögezte le.

A város tavalyi évre megteremtett stabil költségvetési helyzete kapcsán kiemelte, hogy 2012-ben az Orbán-kormány konszolidálta a városokat, ám a szocialisták által hátrahagyott problémákat Pécsnek folyamatosan meg kellett oldania. - Mifelénk úgy mondják, hogy ugyanannyi ideig tart bemenni az erdőbe, mint onnan kijönni - jegyezte meg.

Kósa Lajos kitért arra is, hogy Pécs kapcsán országosan ismert az, hogy a városlakók nagyon szeretik, óvják a Mecseket. Ezért sem szabad olyan embert választani, akit nem érdekel a pécsiek véleménye, és mindenfajta gátlás, habozás nélkül tarra vágatta a pécsi erdőket, mert technokrata "menedzserként" ez volt az érdeke, ebből volt haszna - vélekedett.

A Fidesz-KDNP-ÖPE összefogás polgármesterjelöltjének, Vári Attilának azért is hálás, mert két pécsi sportoló, Knoch Viktor és Burján Csaba is ott lehetett a történelmi sikert elérő, téli olimpiai bajnoki aranyat nyerő gyorskorcsolyaváltóban. Mint mondta, Vári Attila maga is olimpiai bajnok és nem riasztja meg, ha sok munkája lesz, hiszen az olimpiai bajnoki címhez is kitartás, verejték és rengeteg munka kellett.

- Tudom, a két város más, de Debrecenben is képesek voltunk arra, hogy a városért dolgozó különböző erőket egyesítsük, hogy a városunk fejlődjön. Vári Attilával ugyanaz lehetséges Pécsetis, hiszen ilyen a személyisége, nem csak céltudatos, de empatikus és barátságos is, nem egy lelketlen, csak a pénzt néző menedzser - fogalmazott.

A politikus egyúttal emlékeztetett a tavalyi parlamenti választásra, amikor Mellár Tamás függetlennek hirdette magát, ám alig néhány hét elteltével beült az MSZP-P frakciószövetségbe.

- A pécsiek az álcivilséget, az álfüggetlenségről szóló blöfföt megtanulhatták, Mellár Tamás azon túl, hogy pénzügyi megfontolásból beszállt egy vállalhatatlan politikai katyvaszba, valójában Pécsért semmit nem csinált: általában puszta gyalázkodásokon kívül másról nem tudott beszélni, s valóban előremutató, megfontolandó javaslatot sem tett a parlamentben - tette hozzá.