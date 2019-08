Komáromi István is bejelentkezett a pécsi polgármesteri posztért: nem pártok foglyaként irányítana

Komáromi István személyében újabb polgármesterjelölt indulna az őszi választásokon Pécsett. Lapunk értesüléseit maga az érintett erősítette meg. Az MSZP-nek korábban hátat fordító aspiráns a hatodik, aki bejelentkezett a posztért. Megkérdeztük, miért gondolta úgy, hogy lépnie kell.

- Az LMP-s Kóbor József, a Fidesz, a KDNP és az Összefogás Pécsért Egyesület támogatását bíró Vári Attila, az ellenzéki pártok jelöltje, Péterffy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom aspiránsa, Sándor Zoltán és a függetlenként indulni szándékozó egykori MDF-es Pap András után határozta el, hogy összegyűjti az ajánlásokat?



- Igazi baloldalinak tartom magam, aki a hazáját, városát helyezi mindennél előbbre. Akik most a baloldalon vannak, csak álmodoznak: a hatalom édes íze kellene nekik. Tizenegynehány éve elindult ez a folyamat, azt vettem észre, hogy a pénz, a hatalom vált meghatározóvá. Gyurcsány felesége most Magyarország érdekeivel szemben politizál, ami megengedhetetlen. Pécsen pedig azt látom, hogy nem függetlenek, hanem pártkatonák indulnak - és ez igaz Péterffyre is, akit a DK és az MSZP segít. Az nem függetlenség, hogy majd az a párt diktál, amelyik többet fizet.



- Miért mondja ezt?



- Én a baloldaliságomat megőriztem, nem vagyok párttag, tíz éve kiléptem az MSZP-ből, és akkor megmondtam Gyurcsánynak, hogy mondjon le és ne rombolja, hanem építse a pártot - no nem a DK-ra gondoltam persze. Aztán közöltem azt is, hogy tudom, ki volt az őszödi beszéd kiszivárogtatója, s erről hangfelvételem is van. Majd a pécsi buszeladási botrány kapcsán tett kijelentéseim miatt Tóth Bertalan, az MSZP mostani elnöke feljelentett rágalmazásért, de a bíróság nekem adott igazat. Most ő fogja megásni az MSZP sírját, és már rengetegen hagyják el a pártot is.



- Az önkormányzati választások miként hatnak majd erre a folyamatra?



A „csokitolvajok" miatt szakított az MSZP-vel Komáromi István egy bő évtizede még az MSZP egyik elkötelezett és szorgalmas pécsi tagja volt; Toller Lászlóval annak polgármesterségei idején is baráti kapcsolatot ápolt. Az egykori polgármester halálát követően kialakuló zűrzavar után ugyanakkor már nehezebben találta helyét. Miután azonban a Szili Katalin által csak „csokitolvajoknak" nevezett, fiatalokból álló - Kőhegyi István, Nyőgéri Lajos és Tóth Bertalan - fémjelezte trió irányítása alá került a pécsi MSZP, hátat fordított korábbi pártjának.







- Október 13-a után Gyurcsány meg fogja enni az MSZP-t, a DK fog irányítani Pécsen is, amit magam csak Dobrev Klára-gyülekezetnek nevezek. Azt mondják, hogy szakad az MSZP, de már évekkel ezelőtt szétszakadt, és ez most csak tovább folytatódik. Pécsen olyan emberek vannak Gyurcsányék körül, akik korábban szocialista városvezetők voltak, például Kunszt Márta , vagy olyan vállalkozó, aki a pénzével akar hatalmat szerezni.



- Ha baloldalinak vallja magát, akkor a Fidesszel sincs kibékülve, így van?



- Pontosan, a Fideszről sincs jó véleményem, azt a pártot sem tudom támogatni. De szégyellheti magát a baloldal - az MSZP és az abból kivált DK is -, hogy a Fidesz kormányzása idején sokkal több szociális baloldali kérdést megoldottak, mint amikor ők vezették az országot. Éppen ezek miatt is éreztem úgy, hazám és Pécs érdekei vannak annyira fontosak, hogy megpróbáljam a jelöltséget, a baloldali gondolkodású emberek elkeseredettek, mert már nincs olyan szervezet, olyan politikus, aki értene a nyelvükön, aki meghallgatná őket, aki észrevenné igényeiket.



- Milyen elképzelései vannak polgármesterként?



- Van programon és van egy különös elgondolásom is: megválasztásom esetén ténylegesen azt szeretném, ha valóban együtt vezetnénk Pécset, ezért egy olyan polgármesteri testületet hoznék létre, amiben a választáson elindulók közül helyet kapna a két legfiatalabb és a két legidősebb jelölt, akikkel folyamatosan egyeztetnék a város jövőjéről, gazdasági helyzetének javításáról. A célom az, hogy Európa Kulturális Fővárosa után Pécs Európa Kulturált Fürdővárosa is legyen, erős gazdasági háttérrel. A fürdőt mindenképpen meg kell építeni, és lenne is rá egy vállalkozó, aki ezt megtenné, mindössze a területet kérné és 50 évre az üzemeltetési jogokat. Úgy gondolom, 25 éves gazdasági területen szerzett tapasztalatommal, kapcsolatrendszeremmel a város gazdaságának fellendítéséért sokat tudnék tenni. Például lokálpatriótaként a közelmúltban elértem, hogy egy 3 milliárdos törzstőkével alakult cég a pécsi ipari parkban teremtsen munkahelyeket, és ne menjen máshova. Mindezek mellett a szén- és az uránbányászat hagyományainak ápolását is kiemelt fontosságúnak tartom. Én nem visszafelé tekintek, hanem előre: kőkeményen a jövőért dolgoznék úgy, hogy nem vagyok pártok foglya.