Kiakadt az ÖPE a pécsi balliberálisok polgármesterjelöltjére

Közleményt adott ki az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) alelnöke, Vozár Pál, amelyben többek között azt javasolja a balliberálisok elszámoltatást ígérő pécsi polgármesterjelöltjének, kérdezze meg a szocialistákat, hogyan halmoztak fel negyvenmilliárdnál is nagyobb adósságot a város kasszájában 2010-ig.

Az ÖPE alelnöke azt követően adta ki közleményét, hogy a jelenleg Budapesten dolgozó, korábban a pécsi hőerőmű - amely egy külföldi tulajdonában lévő vállalat - leváltott vezérigazgatója megválasztása polgármesterré választása esetén elszámoltatást ígért.

"Ez a szándék akkor hihető, ha legelőször is megkérdezi az őt indító pártokat, például az MSZP hogyan halmozott fel 40 milliárd forintnál is nagyobb adósságot a város kasszájában 2010-ig. Továbbá kérdezze meg Tóth Bertalant, az MSZP jelenlegi elnökét, hogy elszámolt-e azzal, hogy adhatta el egy forintért Pécs buszait és bérelte azokat vissza. De kíváncsiak lennénk arra is, hogy megkérdezte-e Kunszt Mártát, a DK pécsi elnökét, hogy elszámolt-e az "itt a piros, hol a pirosból" származó bevételeikkel" - olvasható a dokumentumban.

Képünkön: Kővári János, az ÖPE elnöke és Vozár Pál.