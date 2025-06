Két óra alatt hét jogsértést követett el egy férfi Pécsett

A rendőrségre június 16-án este érkezett bejelentés, amelyben egy férfi azt állította: őt és hozzátartozóját Pécs-Vasason bántalmazta egy ismerősük, valamint a lakás ajtóüvegeit is betörte, majd elhajtott a helyszínről.

Mivel a bejelentő ismerte az elkövetőt, a rendőrök tudták kit kell keresni - arra azonban ők sem számítottak, hogy az illető önként sétál a karjaikba.

Alig két órával a verekedés után egy autós a pécsi Bajcsy-Zsilinszky utcából balra kanyarodott ki a Nagy Lajos király útjára - egy olyan manővert hajtva végre, amit közúti tábla tilt. A rendőrök megállították az autóst, és hamar kiderült, hogy ő az, akit a vasasi garázdaság miatt is keresnek.

A történet akár itt véget is érhetne - de nem ért. A járőrök további ellenőrzése során fény derült arra is, hogy a 31 éves férfinak nincs jogosítványa, a gépkocsinak nincs kötelező biztosítása, műszaki érvényessége már márciusban lejárt, és az alkoholszonda is pozitív értéket jelzett.

De még ezt is tudta tetézni a férfi. Kiderült, hogy nem sokkal az esti garázdaság után bement egy benzinkútra, majd tankolt a nála lévő kannába - majd fizetés nélkül távozott.

A férfit a rendőrök előállították, azonban kihallgatására ittassága miatt csak később kerülhetett sor.

A Pécsi Rendőrkapitányság garázdaság és járművezetés ittas állapotban bűncselekmények miatt nyomoz ellene. A többi szabálysértést külön eljárásban vizsgálják.