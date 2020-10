Két balesetet is részeg sofőr okozott Baranyában az elmúlt egy hét során - Videó!

A megye közútjain az elmúlt egy hét során 42 közlekedési baleset történt, amelyből 30 anyagi káros volt, 12 pedig személyi sérüléssel járt. A sérüléses balesetek során összesen 14-en sérültek meg, 11-en könnyebben, három személy pedig súlyosan.

Az ittasság gyanúja két baleset esetében merült fel.

A múlt héten ismét a sebesség nem megfelelő alkalmazása volt a legfőbb baleseti ok, de történt baleset elsőbbség meg nem adása, szabálytalan kanyarodás, gyalogoshiba és követési távolság be nem tartása miatt is.











A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, tartsák be a közlekedési szabályokat, különös figyelmet fordítva a sebességhatárok betartására, hiszen az úttestre lehulló falevelek továbbra is jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha a reggeli pára, eső, vagy más csapadék miatt azok csúszóssá válnak.