Kapcsolódjon ki a pécsi Püspöki Palota kertjében

Könnyed komolyzene, bámulatos hangszerpárosítások, Kéméndi Tamás és Ódor Botond különleges koncertélménnyel várja a közönséget. A koncert július 11-én, a pécsi Püspöki Magtár Látogatóközpontban lesz este hét órától.

A harmonika sokszínű. A komolyzenei művek mellett, Astor Piazzolla argentin zeneszerző és harmonikás szerzeményeivel, valamint francia sanzonokkal is megismerkedhet a hallgatóság. A koncerten a harmonika mellett most az énekhang kap főszerepet. Ódor Botond, tenor a gimnáziumban még gitározni tanult, majd a későbbiekben a Pécsi Tudományegyetemen is ez volt a hangszere. Tanárai már ezidőben is bíztatták képezze hangját, de kezdetben nem csak, hogy elzárkózott tőle, de az opera műfaja kifejezetten idegesítette is. Egy különleges személy azonban egycsapásra megváltoztatta a véleményét, azóta már csak az éneklésre összpontosít.

2013-ban megnyerte a szegedi Simándy József Énekversenyt, és elvégezte a Pécsi Tudományegyetem ének szakát is. 2017-ben a Pécsi Nemzeti Színház Macbeth produkciójában Malcolmot énekelte, majd szerepet kapott az Armel Operaverseny egyik darabjában Rufus Wainwright Prima Donnájában, amelyet Alföldi Róbert rendez. Jelenleg a Theater an der Wien szólistája. Kéméndi Tamás, az évek során a komolyzene mellett számos zenei irányzatban kipróbálta magát: játszott klasszikus-, könnyű-, jazz-, nép- és világzenét is. Tamás sajátos zenei világát a komolyzenei tanulmányok mellett nagyban befolyásolja a német zenei kultúra, a jazz zene harmóniavilága, valamint a virtuóz játékmód.

Az aktív zenélésen kívül a jövő harmonikásait is neveli. Alapfokon és középfokon is tanít, valamint számos - a hangszer népszerűsítéséhez köthető - kulturális esemény kitalálója, szakmai felelőse. Nevéhez köthető a minden évben megrendezésre kerülő Mohácsi Német Harmonikatábor, volt tanára emlékére megrendezett verseny és emlékhangverseny, a mecseknádasdi Sváb Harmonikás Találkozó, valamint a Pécsi Harmonika Fesztivál is.



Jegyár: 2 900 Ft



Kedvezmény:

Diák, nyugdíjas és Tüke kártyával rendelkezők számára 10% kedvezményt, a Filharmónia Magyarország bérlettel rendelkezőknek pedig 20% kedvezményt biztosítunk.

Jegyek kaphatók a Filharmónia Magyarország jegypénztáraiban (Kodály Központ, nyitvatartás hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között, Filter Kulturkávéház, nyitva tartás hétfőtől péntekig 11 és 19 óra között), a ticket express jegyirodáiban, valamint a www.jegymester.hu oldalon, és a koncert előtt a helyszínen.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk, amelynek függvényében a jegyár is változhat!

Társrendező a Pécsi Egyházmegye.