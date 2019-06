Jutalomtábort szervezett gyerekeknek a Pécsi Egyházmegye

Játszva tanultak és szórakoztak a magyarhertelendi ötnapos hittantábor részvetői. A Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeiben tanuló és kiemelt hitéleti tevékenységet folytató diákok a nyár elején jutalomtáborban vehettek részt.

A tábort idén a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola szervezte, nevelési célja pedig rávezetni a gyerekeket, hogy az igazi öröm Krisztus által, az Istennel való közösségben van. Hogy hogyan és miért az a tábor ideje alatt, napról-napra bontakozott ki.

„A keddi nap az örömről szólt, hogy Jézus közelében, a Jó Isten közelében, a keresztény ember szívében öröm van. Tulajdonképpen az eucharisztia, Jézus közelsége az, ami a keresztény ember számára legfőképpen a mindennapokban örömöt okoz. Az eucharisztia szimbólumait festik a gyerekek a pólókra, emlékképpen, hogy részt vettek ebben a táborban." - mondta Jantnerné Ledneczki Erika hittanár, pedagógus.

A tematikus napokon több kérdést elemeztek játékos módon, mint például azt, hogy mi az örömöm forrása, miben rejlik az igazi öröm, vagy éppen, hogy kicsoda Jézus? A strandolás mellett azonban az eucharisztiában jelen lévő Krisztusról, az eucharisztikus csodákról is hallhattak a táborozók.

Nagy Nóra ötödikes diák a szekszárdi Szent József Katolikus Iskolában. Fontos számára a hittan.

„Más táborba is jelentkeztem. Most itt volt ez a lehetőség. Sok barátom van itt, most is sokat szereztem. Mindenkivel jóban vagyok. Szerintem ez a tábor egy tök jó dolog. Katolikus iskolába járok, katolikusok vagyunk, szerintem ez csak erősíti a hitet."

A felkészült pedagógusok játékokkal és foglalkozásokkal tették emlékezetessé a Magyarhertelenden töltött napokat. A rajzoláson, festésen kívül még gipszből is készítettek emléktárgyakat. Drámajátékra is sor került.

„Nagyon élvezem, hogy jó sok barátot tudok szerezni itt is. Mindig imádkozunk, van valami kapcsolat a hittanhoz. Közben jól érezzük magunkat, és nem feltétlenül mindig a hittanra tesszük a súlypontot. A délelőtti foglalkozásokon és az esti imánál viszont igen." - vélekedik Lip Levente a Szent Mór Iskolaközpont 5-es diákja.

A Pécsi Egyházmegye évente több ingyenes tábort szervez, vagy a plébániákon keresztül biztosít részleges vagy teljes támogatást különböző táborok, tevékenységek megszervezésére.