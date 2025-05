Jön a Zsolnay Fényfesztivál - Idén egy elvarázsolt fénykert titkos ösvényeit is bejárhatjuk

A Zsolnay Kulturális Negyed is bekapcsolódik a programba, így minden eddiginél több helyszínen kínál programokat a pécsi Zsolnay Fényfesztivál, amelyet idén július 3. és 6. között rendeznek meg a baranyai vármegyeszékhelyen - közölték a szervezők.

Hummel Márk, a tavaly is több mint százezer látogatót vonzó fesztivált szervező Zsolnay Örökségkezelő NKft. ügyvezetője a pécsi sajtótájékoztatón közölte: idén is megrendezik a Zsolnay Light Art elnevezésű fényfestő versenyt, amelyen a Pécsi Székesegyház homlokzatára vetítenek animációkat. Idén magyar, cseh, lengyel és bolgár művészek versengenek, alkotásaikkal a no//body hívószóra reflektálva.



A fesztiválon idén is a Fény Útját járva ismerhetik meg az érdeklődők a pécsi belvárosba komponált látványosságokat, ennek keretében a város legrégebbi lakóépületének homlokzatán egy szerelmi történet elevenedik meg az olasz Francesca Maccio video mapping művész animációjában.

A Színház téren a svájci Encor Studio egy szállítmányozási konténert alakít fénydobozzá, míg a Széchenyi térre körpanorámás vetítést készít a Fényszórók csapata. A Janus Pannonius utcai Fényszőnyeg idei alkotója a budapesti grafikai és designstúdió, az Anuri lesz. A spanyol Javier Riera geometrikus formákat vetít a Cella Septichorában - sorolta Hummel Márk.

A Nádor Galériában a Koros Design hatalmas fej installációja azt a kérdést járja körül, hogy a robotok hogyan lesznek képesek a mesterséges intelligencia segítségével az emberi mimika utánzására, míg az Árkád bevásárlóközpontban felállított óriás LED-kijelzőn Filip Roca és Zarko Komar Csillagpor című installációja napközben és éjszaka is látható lesz.

A Zsolnay Fényfesztiválon idén a Zsolnay Kulturális Negyed önálló, egész estés attrakcióvá válik, ahol a látogatók egy elvarázsolt fénykert titkos ösvényeit járhatják be.



A negyed E78 koncerttermében Varga Balázs lézersugarak és robotlámpák segítségével hozza létre Center Point című audiovizuális installációját.

A PTE és a MOME fiatal tehetségeinek fényinstallációi, egy látványos fényszőnyeg, video mapping helyszín, kupolavetítés és fénnyel életre keltett szobrok teszik a negyedet a fesztivál egyik legvarázslatosabb helyszínévé.

A Kodály Központ idén két monumentális installációnak ad otthont: Varga Vince és csapata A fáklyák már égnek című alkotásában a szarvasokká vált fiúk mitikus története grandiózus, immerzív installációban elevenedik meg.

A hangversenyterem színpadán nőtt tüllerdőben játszódó virtuális utazás során hol a mecseki rengeteg sűrűje, hol Pécs ismerős terei elevenednek meg. A létesítményben kap helyet a japán Csida Jaszuhiro Analemma című, helyspecifikus installációja is, amely finom szálakból és fényből épít nyugodt, meditatív teret.

A rendezvény keretében nappal a belváros terein színes utcaszínházi és újcirkuszi előadások várják a közönséget.

A Polip Mama című előadás például azokról a szuperanyákról szól, akiknek nyolc kéz sem lenne elég, hogy minden kihívásnak megfeleljenek. Muruya előadásában egy szórakoztató, mégis mély produkciót láthatnak az érdeklődők az anyává válás káoszáról, örömeiről és fájdalmairól.



A spanyol Brincadeira csapata a fesztivál két éjszakáján is a Dzsámi előtt lép színpadra, ütőhangszeres előadásaikat ritmikus fényekkel és koreografált mozgással teszik különlegessé.

A Parázsfészekben mindig tüzes lesz a hangulat: a Barbakán várárokban tűzzsonglőrök és akrobaták ejtik ámulatba a közönséget.

A fesztivál programjai és a Fény Útja köztereken bemutatott látványosságai ingyenesen látogathatók, míg a zárt terekben lévők egy karszalag megvásárlásával tekinthetők meg, ezek a Fény Útja Extra helyszínek - közölte az ügyvezető.

Péterffy Attila, Pécs polgármestere arról szólt, hogy

Pécshez a kultúrát, a mediterrán hangulatokat és a történelmet társítják, de lassan a fény szó is összekapcsolódik a baranyai vármegyeszékhellyel.

Úgy vélekedett, hogy a fesztivál a város legnépszerűbb turisztikai látványosságává nőtte ki magát.

Varga Vince, A fáklyák már égnek című monumentális installáció rendezője kiemelte: alkotótársaival a Kodály Központban a fény, a hang, a tér és a szöveg közös élményét kínálják majd olyan módon, hogy a létrehozott mű mindenkit képes legyen megérinteni.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló 9. Zsolnay Fényfesztiválról további információk az esemény internetes oldalán, a www.fenyfesztival.hu-n olvashatók.