Jó hírek: Baranya megyében is tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma

Meghalt 114 többségében idős, krónikus beteg, és újabb 609 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn. Baranyában 36 új fertőzöttet azonosítottak.

A kormányzati portálon azt írták: 316 669-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 9161-re emelkedett, a gyógyultak száma 134 344.



Az aktív fertőzöttek száma 173 164. Kórházban 6261 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 448-an vannak lélegeztetőgépen.



Hatósági házi karanténban 22 779-en vannak, a mintavételek száma 2 615 237-re emelkedett.



Kiemelték, hogy a járvány lassításáért és a kórházak teljesítőképességének védelméért továbbra is fontos a védelmi intézkedések betartása. Az este 8 órától hajnal 5 óráig érvényes kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.

Hangsúlyozták: a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszához érkezett azzal, hogy szombaton megérkezett az első vakcinaszállítmány Magyarországra, és megkezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Az öt kijelölt kórházi oltóponton - a Dél-pesti Centrumkórházban, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben, a Semmelweis Egyetem klinikáján, a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházban és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula kórházában - hétfőn és a következő napokban is oltják a kórházi egészségügyi dolgozókat.

A következő vakcinaszállítmány várhatóan még december végén megérkezhet, és azt újabbak követik majd, a szállítással párhuzamosan pedig folytatódik az egészségügyi dolgozók oltása - tették hozzá.



2021 első felében várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok engedélyét, és akkor Magyarországra továbbiak is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása.



Azt írták: már több mint 300 ezren regisztráltak védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. A nyugdíjasok postai úton is jelezhetik igényüket a védőoltásra.



A kormány fél évvel meghosszabbította a járványügyi készültséget és felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat - közölték.



A kormány a gazdaságvédelmi akcióterv kiegészítéséről rendelkezett: fél évvel, július elsejéig meghosszabbította a hitelmoratóriumot, kiegészül a bértámogatási program, a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adója január 1-jétől a felére csökken, a gyermeket nevelő és gyermeket váró családok pedig hatmillió forintig kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozású lakásfelújítási kölcsönt vehetnek igénybe.



"Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme" - írták, az idősektől azt kérve: fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.



Az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, a rendőrök, a katonák és a közszolgálati tisztviselők is díjmentesen használhatják a közösségi közlekedést.



Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig maradhatnak nyitva. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.



A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek.



Minden gyülekezés tilos. Az éttermek vendéget, a szállodák turistákat nem fogadhatnak. Minden rendezvény - köztük a kulturális események, karácsonyi vásárok - megtartása tilos. A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A szabadidős létesítmények, különösen a fitnesztermek, fedett uszodák, múzeumok, könyvtárak, mozik, állatkertek és korcsolyapályák használata tilos.



A téli szünetben takarítják az iskolákat, és ahol szükséges, katonák fertőtlenítenek. Az általános iskolák január 4-én nyitnak, a középiskolákban egy hét digitális munkarend után várhatóan január 11-én folytatódik a hagyományos munkarend. Továbbra is marad a testhőmérséklet-mérés. A pedagógusok pedig már regisztrálhatnak az önkéntes és ingyenes gyorstesztelésre.



Magán- és családi rendezvényeken - például születésnapon - legfeljebb 10-en, temetésen maximum 50-en vehetnek részt. Esküvő csak lakodalom nélkül tartható meg.



A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló fizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.



A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és több kórházban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.



"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép, és a védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy ez így is maradjon" - írták. A halasztható műtéteket felfüggesztették, az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi ágyak száma bővült.



A közösségi terjedés megfékezéséért továbbra is azt kérik, kerüljék az emberek azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (60 924) és Pest megyében (39 843) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (18 486), Borsod-Abaúj-Zemplén (18 100) és Hajdú-Bihar megye (18 025). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (6140).

Baranyában 36 új fertőzöttet azonosítottak, számuk a járvány kezdete óta 9915.