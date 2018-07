Javában zajlik a munka a Tv-toronynál, a buszforduló átépítésével még az idén végezhetnek

Áprilisban adták át a kivitelezőnek a területet a Misina-tetőn, azóta gőzerővel folyik a bontás, illetve az építkezés a Tv-torony lábánál. Páva Zsolt polgármester érdeklődésünkre elmondta, az egykori étterem épülete rosszabb statikai állapotban van, mint két évvel ezelőtt, a munkálatok tervezésekor volt. Ennek ellenére is befejeződhet a beruházás a jövő év első felében.

Színes díszben pompázik esténként a csaknem kétszáz méter magas tévétorony, ám a kedvelt turisztikai helyszín környezete hosszú ideig lehangoló képet festett. Most áprilisban viszont végre elkezdődött a terület rendbetétele.

Az önkormányzat pályázati forrásból többek közt játszóteret épít, valamint felújítják a járófelületeket és átalakítják a buszfordulót, illetve térfigyelő kamerákat is elhelyeznek majd. A hatalmas torony melletti, egykor étteremként működő épületben napjainkban már javában dolgoznak a munkások. Itt többek közt kiállítóteret, információs pontot és kávézót alakítanak ki.

Páva Zsolt polgármester arról tájékoztatta lapunkat, hogy a beruházás első fázisában a bontási feladatokat végezte el a kivitelező, amelynek keretében a szerkezeti elemeket is megerősítették. Ezt követően végzik el az épület alapozásának vízszigetelését, az új közművek rákötését, valamint jelenleg is dolgoznak a vezetékrendszer kialakításán.



- Az épület sajnos sokkal rosszabb statikai állapotban van, mint két évvel ezelőtt, az átépítés tervezésekor volt, ezért előre nem látható munkákat kell elvégezni. Ilyen például a pillérek megerősítése - tudtuk meg a városvezetőtől.

A szakemberek mindent megtesznek, hogy emiatt ne késsen az átadás. A tervek szerint a Tv-torony környezete jövő év első felében készülhet el teljes egészében, ugyanakkor minden bizonnyal az átépített parkolót, illetve a buszfordulót már az idei esztendőben átadhatják.

Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok idején is várják a vendégeket a kilátóba, illetve a fenti étterem is működik. A Misina-tetőn lévő parkolót nem zárták le, és továbbra is a toronyig közlekednek a 35-ös, valamint a 35T jelzésű autóbuszok.



Képünkön: gyakorlatilag a szerkezetig visszabontották az egykori étterem épületét.