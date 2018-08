Ismét több száz edényben főtt a sokac bab, hajnal hasadtáig tartott a mulatság

A mondhatni szokásos, rekkenő hőség dacára több százan vállalkoztak a főzésre szombaton a jubileumi, 25. babfőző fesztiválon. A több ezer vendég nagyon jól szórakozott, bizonyság erre, hogy a hajnali négykor véget érő zenés mulatságot sokan meghosszabbították volna.

Huszonhat évvel ezelőtt, amikor egy baráti társaság felelevenítette a cserépedényben való babfőzés hagyományát, talán még senki sem gondolta, hogy pár évtized múlva az egyik legnagyobb városi rendezvénnyé növi ki magát a babfőző fesztivál.



Márpedig ez történt, évről-évre nőtt az érdeklődés a rendezvény iránt, olyannyira, hogy az első években még versenyként induló főzésről magát a versenyt el is törölték, mivel lehetetlenné vált a rengeteg étel érdemi összevetése.



Így mára maradt a színtiszta örömfőzés és a közös együttlét, amire a sokacok mellett a más nemzetiséghez tartozó mohácsiak közül is nagyon sokan kíváncsiak csakúgy, mint az ország távolabbi részeiről érkezők.



Érdeklődőkben most sem volt hiány. Szombaton kora délután, a rekkenő hőség dacára is, megtelt a Táncsics Mihály utca és a környéke. Mikor aztán fellobbantak a tüzek, a meleg tovább fokozódott, de láthatóan ez egyáltalán nem zavarta a több száz főzésre vállalkozókat és a vendégeket sem, akik a vacsora elfogyasztása után hajnalig mulattak az utcabálban.



- Olyan jó volt a hangulat, hogy amikor hajnali négykor vége lett a mulatságnak, a zenészeknél többen is reklamáltak, hogy muzsikáljanak tovább - mondta Bubreg István, a Mohácsi Sokacok Olvasóköre alelnöke. - De rendjén van ez így, örülünk, hogy idén is nagyon jól sikerült a rendezvény.



Hozzátette, az összesítéssel még nem végeztek, így egyelőre nem tudják, pontosan hányan és hány edényben főztek.



- Egyébként nem is a rekordok hajszolása a célunk, nem az a legfontosabb, hogy évről-évre többen legyünk, hanem az, hogy megőrizzük a hagyományt - fogalmazott.

Lapunk érdeklődésére Bubreg István kifejtette, továbbra sem gondolnak a helyszín megváltoztatására, ami azért vetődik időről-időre, mert néha kissé szűkösnek bizonyul a Táncsics Mihály utca.



- Eddig is elfértünk, ezután is elfogunk. Már csak azért sem pártolnánk más helyszínt, mert ezt érezzük a sajátunknak, ami egyben a bensőséges hangulat megmaradásának is a záloga.