Ismét jön az ország legrózsaszínűbb rendezvénye, a Villányi Rozé Fesztivál

Idén kilencedik alkalommal rendezik meg július közepén az ország „legrózsaszínűbb" fesztiválját, a Villányi Rozé Fesztivált, amely a rozé bor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal várja a kétnapos ingyenes fesztiválra érkezőket. A nagyszínpadi koncertek, gyerekprogramok, a borvidék legjobb rozé borai és a régió gasztronómiai különlegességei mellett ismét megrendezik a RozéMaratont is.

Megszépült rendezvényhelyszínein idén több újdonsággal is várja a látogatókat Villány Város Önkormányzata az idei Rozé Fesztiválra. Akét napos nemzetközi hírű rendezvényt a bor városába nyaranta visszatérő sok ezer vendég a nyár „legrózsaszínűbb"rozé-ünnepeként is emlegeti, amikor nem csak a város és a Villány körüli borvidék pompázik rózsaszínben, hanem a felkészült látogatók is rózsaszínbe öltözve érkeznek.

Mindezt nem csak a közel harminc kitelepülő borászat rozé borai kedvéért teszik, hanem a kreatív öltözékek fontos főszereplői az egyre népszerűbb „buli-futóversenynek", a „RozéMaratonnak" is, ahol többezer futó közül a legkreatívabb rózsaszín öltözéket viselők értékes díjakat nyerhetnek.



A fesztivál színpadi programjai péntek este az Intim Torna Illegál zenekar koncertjével kezdődnek, amit az EnterTrainParty Band utcabálja követ majd hajnalig.

Szombat délelőtt a Diófás téren az Iszkiri gyerekzenekar lemezbemutató koncertje várja a gyerekeket. Az Eislingen térről 10 órakor idén is elstartol aFutaVillány elnevezésű hivatalos negyed és félmaraton futóverseny, ahol a villányi szőlőhegyen át az Ördögárok érintésével csodálatos környezetben tehetik meg a futók 10,5 km-es negyedmaraton és a 21,5 km-es félmaratoni távokat.

Kora délutánra már a Rendezvénytérre várják a futókat és a közönséget a szervezők, ahol ezúttal a sportélmény mellett a rózsaszín jelmezeké és a bulié lesz a főszerep.A többezer futót vonzó RozéMaraton versenyzői zenés felvonulás kíséretében 16.30 órakor rajtolnak majd el a Rendezvénytérről. A legrózsaszínűbb jelmezes futóverseny indulóinak 3 km-es távon majd a Rozé Szépségversenyen kell rátermettségüket és kreativitásukat bizonyítani. A felnőtt-, gyermek- és a csapat-kategóriákban indulók rozé fröccs és málnaszörp frissítők kíséretében futhatják végig a zenés felvezetéssel induló távot.



A nagyszínpadi koncertek 18.30-tól a Blahalousiana zenekar, majd 21 órától a többszörös Fonogram-díjas magyar énekesnő és előadóművész, Pásztor Anna zenekara, az Anna & The Barbies zenekar koncertjével folytatódnak.



A Rozé Fesztivál programjai ugyan hivatalosan péntek kora este indulnak, de a készülődés a fesztiválozók számára már napokkal korábban elkezdődik. A RozéMaratonra és a FutaVillányversenyekre érdemes jó előre beregisztrálni a fesztivál honlapján. www.villanyiborfesztival.hu/roze





ROZÉ FESZTIVÁL

VILLÁNY, 2019. JÚLIUS 12-13.

PROGRAMOK

Július 12. péntek

21.00

Rendezvénytér

Intim Torna Illegál

Az Intim Torna Illegál 2010-es megalakulása óta hazánk egyik kedvenc koncertzenekara, a klub- és fesztiválélet egyik legenergikusabb produkciója, amely mély gondolatokat tálal fülbemászó slágerekbe csomagolva.

23.00

Rendezvénytér

Utcabál

EnterTrainParty Band

Igazi partihangulat az éjszakába nyúlóan az örökzöldektől egészen a mai slágerekig.



Július 13. szombat

10.00

Diófás tér

ISZKIRI gyermekzenekar - Macikat a magasba!

A humoros szövegeivel és vagány zenéjével ismertté vált ISZKIRI zenekar lemezbemutató koncertje.

10.00

Eislingen tér

FutaVillány

Hivatalos negyed és félmaraton futóverseny a villányi szőlőhegyen a Futa Föld Sport Kft. szervezésében. Távok:negyedmaraton egyéni: 10,5 km, félmaraton párban: 21,1 km.

Bővebb információ: www.futavillany.hu



15.30

Rendezvénytér

Jelmezmustra

A futóversenyen indulók legötletesebb jelmezeinek és kiegészítőinek nyilvános mustrája.

16.00

Rendezvénytér

Rozémaraton - Bemelegítés

A futóverseny előtti közös bemelegítés Csuka-Maul Anikóval és fitRbox csapatával.

16.30

Rendezvénytér

ROZÉMARATON-BULIFUTÁS

A rózsaszín futóverseny során a 3 km-es távon fröccs és málnaszörp frissítők várják a résztvevőket, akik zenés felvezetéssel, igazi karneváli hangulatban futhatják végig a távot.

17.15

Rendezvénytér

ROZÉ SZÉPSÉGVERSENY

A futóversenyen indulók legötletesebb jelmezeinek és kiegészítőinek színpadi zsűrizése. A nyilvános jelmezmustra 15.30-kor kezdődik!

18.30

Rendezvénytér

Blahalousiana

A Blahalouisiana a hazai modern pop-rock egyik legjelentősebb fiatal zenekara. A zenekar évek óta teltházas klubkoncerteket ad, és jelen van az összes nagy fesztiválon.

21.00

Rendezvénytér

Anna & The Barbies

Több, mint egy évtizednyi hamisítatlan rock'n'roll menetelés után az undergound szcéna kiskocsmáiból, klubjaiból az Anna & The Barbiest rendkívüli színpadokra emelte a már szinte családdá vált rajongói közönsége. Ennek fejében a zenekar mindenét odaadva hal meg estéről estére a világot jelentő deszkákon.



23.00

Rendezvénytér

Koktail4U Party Zenekar

Hazánk egyik legnépszerűbb bulizenekara a szombati partihangulat felelőse.