Indul az évad: öt bérletes sorozattal és számos egyedi koncerttel készül a PFZ

A Pannon Filharmonikusok a jól ismert magyar népmeséből merítette csütörtökön induló 2021/2022-es évadának a címét. Az élet sója elnevezésű évad tárt karokkal, korlátozások nélkül, öt bérletes sorozaton és számos egyedi koncerten fogadja a zenére nyitott hallgatóságot. A 210 éves jubileumát ünneplő zenekar a jövőre koncentrál: új sorozatot indít a komolyzenével kacérkodóknak Flört címmel, a világ csodagyerek hegedűseinek fellépésével emlékezik Varga Gilbert vezető karmester édesapjáról, gyerekeket és fiatalokat inspiráló webes játékokat fejleszt és új irodalmi díj alapításában működik közre.

Az évadban öt magyar mű ősbemutatója lesz hallható, Bogányi Tibor Bruckner-ciklusának pedig a zárófejezetéhez érkezik az együttes, amely idén a bécsi Musikvereinben is fellép.

A só kapcsolatot teremt az ízek között: a pécsi zenekar koprodukciós partnere a Müpának, a Zeneakadémiának, a Budapesti Fesztiválzenekarnak, a Bóbita Bábszínháznak, a Pécsi Balettnek, a ZSÖK Nkft.-nek, a Budapest Concertonak, az Óbudai Danubia Zenekarnak, a Wroclaw Filharmonikusoknak és a Győri Filharmonikus Zenekarnak. A zenekar pécsi bérletes hangversenyeire a jubileumi évadban a 6-18 éves fiatalok díjmentesen léphetnek be.

Közös kultúrkincsünk a történet, mely szerint a mesebeli király kérdésére, hogy mennyire szeretik a lányai, a legkisebb így felelt: „Úgy szeretlek édesapám, mint az emberek a sót." E népmesei motívumot tovább gondolva nevezte el a Pannon Filharmonikusok a 2021/202-es évadát. Az élet sója évadban rendkívül gazdagon mutatkozik meg az ország egyik legmodernebb együttesének kreativitása, a művészetre és a közönségre egyaránt figyelő hozzáállása. Az együttes sóként kíván jelen lenni a közönség tagjainak életében, mintegy a koronavírus járvány ellenpontjaként: a vírus elválaszt, bezár és megfélemlít. Ezzel szemben a Pannon Filharmonikusok a Kodály Aperitiffel kinyitotta a Kodály Központot, egészségesen, védetten, tárt karokkal és korlátozás nélkül várja

a közönséget, és a 210 éves jubileuma mentén ismét új ötletekkel nyit a fiatalok felé.

„Úgy szeretlek édesapám, mint az emberek a sót. Merthogy ez ennyire egyszerű. Azt jelenti:

a hiányod átjárná a teljes életem, és megfosztana valamitől, amit természetesen jelen lévőnek hiszek. Nélküled élve íztelen lennék én magam."  mutat rá a címválasztás lényegére Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója évadköszöntőjében.

A só összeköti az étel alkotóelemeinek ízeit, és ezáltal egy új minőséget hoz létre. A Pannon Filharmonikusok kapcsolatot teremt: koprodukciós partnereivel közösen opera, bábszínházi és balett produkciókat állít színpadra, fellép a Liszt Ünnep keretében az Esztergomi Bazilikában, a Magyar Kincsek Ünnepén a Zeneakadémián, a BFZ szervezésében megvalósuló Richard Strauss-maratonon, valamint Bécsben, Wrlocławban és Győrben. Liszt Ferenc emlékére zongoraest valósul meg a Kodály Központban a zeneszerző születésnapján.

A Pécsett négy, Budapesten egy sorozatot indító együttes szólistái a nemzetközi zenei élet legkiválóbb képviselői, akik között ebben az évadban különlegesen fiatal szólistákat is hallhatunk. Varga Gilbert édesapjának, a legendás hegedűművésznek és tanárnak munkássága előtt tisztelgő koncerten fiatal, tíz év körüli korban járó csodagyerekek, nemzetközi versenygyőztes szólisták lépnek a színpadra.

„Édesapámnak hihetetlen lendülete volt. Ezért logikus, hogy az ilyen embert csak a jövő érdekli Segíteni akart a jövő alakításában. És mi a jövő? A gyerekeink. Azzal, ahogy felkészítjük őket a jövőre, együtt alakítjuk a jövőt. Ezért hívtam meg öt olyan rendkívül fiatal hegedűművészt az októberi koncertre."  mondta Varga Gilbert vezető karmester.

Bogányi Tibor a tőle megszokott vérpezsdítő koncertre készül a Zene világnapján, és vezetésével játssza el az együttes Anton Bruckner összes szimfóniáját, melyből idén a hatodikra kerül sor.

A koncerteken fellépnek a versenyművek hazai és nemzetközi szólistáinak legkiválóbb interpretátorai, többek között Fejérvári Zoltán, Daniel Müller-Schott, Giovanni Guzzo, Szabóki Tünde, Baráti Kristóf és Maxim Rysanov, Bogányi Gergely, Balog József, Elina Vähälä, Bereczky Dávid, Devich Gergely, Rohmann Ditta, Várdai István és Silvia Carredu.

„Újra együtt muzsikálni már nem egy rutinszerű, mindennapos folyamat, hanem egy kiváltság lett úgy a zenészek, mint a közönség számára."  fogalmazott Bogányi Tibor vezető karmester.

Folytatódik a Pannon Filharmonikusoknak a Müpával és a ZSÖK Nkft-vel közös koprodukciója, melynek keretében világszínvonalú Donizetti operabemutatóra kerül sor Yolanda Auyanet és Bretz Gábor főszereplésével. A 60 éves Bóbita Bábszínházzal és a Pécsi Balettel két koprodukciót láthat a közönség: Kodály Háry János bábelőadásának bemutatójára novemberben, A diótörőre pedig karácsony előtt várják a családokat.



A vendégkarmesterek között újra köszöntheti a pécsi közönség a zenekar korábbi zeneigazgatóját, Hamar Zsoltot, a fiatal tehetség Rajna Martint és a nemzetközi zenei életben ünnepelt magyar dirigenst, Káli Gábort. Visszatérő vendégkarmester Gérard Korsten.

Az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvánnyal közös kortárs zenei produkcióban pedig a karmesterhölgyek egy fiatal csillaga mutatkozik be Joanna Natalia Ślusarczyk személyében. Az évad során öt kortárs magyar zenemű ősbemutatójára kerül sor, melynek zeneszerzői Gyöngyösi Levente, Balogh Máté, Leszkovszki Albin és Leonardo Marino.

Balogh Máté a Jelenkor által megalapításra kerülő Bertók-díj első átadó ünnepségére írta művét a Pannon Filharmonikusok felkérésére. A zenekar barokk stílusú koncertjeinek idei kínálata is páratlan. A Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusa több alkalommal bemutatkozik, többek között a zenekart 1811-ben alapító Lickl György (Johann Georg) zeneszerző motettáját hallhatjuk tőlük a húsvéti ünnepi koncerten.

Az együttes nem feledkezik meg a koronavírus-járványban elhunytakról és családtagjaikról sem.



Az október végi oratorikus koncertjét a koronavírusban elhunytak emlékének ajánlja, és mécsesgyújtással, valamint a gyászról szóló beszélgetéssel segíti a feldolgozást. A december 9-i jubileumi ünnepi koncertjének bevételével pedig a koronavírus áldozatainak árváit támogatja, hűen a 210 évvel ezelőtti alapítókoncerthez, amely a muzsikus özvegyek és árvák számára adott jótékonysági koncert volt egykor.

Az évad egyik különlegessége, hogy a Flört elnevezésű sorozat keretében péntek esténként a klasszikus koncertforma tánccal, színházzal és humorral megízesített formájában lehet része a közönségnek. Piazzolla latin dallamai, A szentiván éji álom szcenizált, civil szereplőket is bevonó verziója, és Janklovics Péter stand-up humorista szereplésével előadott A zenegyűlölő produkció kacérkodik azokkal, akik még csak ismerkednek a komolyzenével. További érdekesség a Három kívánság koncert, melynek a műsorára a közönség javaslatát várja az együttes október végéig.



A gyerekek is új sorozattal gazdagodnak az idén. A tavaly kiadott Fantasztikus klasszikusok könyv életre kel, és a könyvet megismerő gyerekeknek kínál zenei élményeket. A jubileumi év keretében a zenekar három különböző korosztályos webes gyerekjátékot mutat be, amelyek a hangokkal, a zenével, a zenekarral való ismerkedést segítik majd. A jubileum ünnepén egyedi kottafüzetet és kifestőt készített az együttes, amelyet a zeneiskolákba és óvodákba juttatnak el, de a Kodály Központ jegypénztárában is kérhetők a díjmentes kiadványok.

A Pannon Filharmonikusok a két vezető karmesterén túl vonzó a külföldi egyetemeken végzett fiatal magyar muzsikusok, és a hazatelepülők körében is. Így került az elmúlt években a zenekar vezető muzsikusainak sorába Varga Ferenc kürt szólamvezető és Asztalos Tamás harsona szólamvezető Németországból, vagy Ullén Judit csellóművész Svédországból. Az idei évadban Palotai Péter nagybőgő szólamvezető érkezik a zenekar bőgőszólamának élére Norvégiából. A nyugat-európai zenekari kultúrával rendelkező művészek meghatározó motorjai a szakmai munkának.

A Pannon Filharmonikusok, a Filharmónia Magyarország és a ZSÖK Nkft. programjainak köszönhetően megvalósul a korábban kitűzött cél: a tíz éves Kodály Központ a magyar zenei élet egyik komolyzenei centrumává, meghatározó szellemi műhelyévé nőtte ki magát. A város zenei múltjának gazdagságát a zenekar és a Pannon Zenebaráti Kör közösen elindított Pécs Hangjai című sétája alatt lehet megismerni, melynek következő alkalma a zene világnapján, október elsején lesz.