Így még biztosan nem látta a tv-tornyot: pécsi művészek vetették vászonra

Mi történik, ha a digitális művészet találkozik egy tetoválóművésszel? Egy különleges kollaboráció. Mesz Anita és Magari Kristóf egy műalkotásban örökítették meg a sokak számára oly sokat jelentő tv-tornyot. A pécsi művészeket Kristóf egyik pécsi tv-torony tetoválása inspirálta egy közös kollekció megalkotására.



- Megláttam a tetoválást és azonnal bombaként robbant az ötlet a fejemben - nyilatkozta Mesz Anita.

A kép több szempontból is egyedi a piacon, ugyanis a 60x90 cm-es, prémium anyagból készült és nyomtatott, keretezett vászonra Kristóf egyenként rajzolja fel Pécs szimbólumát, a tv-tornyot. S talán eddig még sosem találkozott össze egy tetoválóművész a digitális művészettel.

- Művészileg van egy digitális és egy szabadkézi része. A digitális része egyforma, amit én rajzolok rá kézzel, azok mindegyike egy kicsit más, így nincs kettő egyforma kép sem - Magari Kristóf szerint épp ez a kettősség hangsúlyozza és egyenlíti ki egymást.

Őket, mint művészeket az élteti, ha örömet szerezhetnek a műveikkel. Ezzel a képpel pedig egy kis különlegességet szerettek volna csempészni a pécsiek otthonába. Elmondásuk szerint azok érdeklődnek a legnagyobb számban, akik pécsiek, de már nem itt élnek. Sokan ilyenkor jönnek rá, mennyire is értékes a városuk.

A művészpéldányok egyike a LOKÁL falán kapta meg a méltó helyét. De a közeljövőben akár hasonló helyeken is felbukkanhat a limitált kiadású kép, ahol sok szempár megcsodálhatja majd. A karácsonyi időszak előtt debütáltak, hogy az emberek tudjanak már karácsonyi ajándéknak is képet vásárolni. Anita és Kristóf szisztematikusan kampányolnak, és hamarosan kezdődik a második kampányhajrá is.

A művészek találkozása Mesz Anita és Magari Kristóf másfél évvel ezelőtt ismerkedett meg egy tetováláskészítés során. Első perctől megvolt közöttük a szimpátia és a közös hang. Mára baráti kapcsolatuk mellett kölcsönösen örülnek egymás műalkotásának, Anita a bőrén viseli, Kristóf pedig lakása egyik ékkövének tartja.



Mindketten sokat járnak külföldre, ezért is ez a legkedvesebb motívum a számukra. Már messziről megpillantani a tv-tornyot, az az érzés, hogy végre itthon vagyok - mesélték a művészek.

Anita 2018-tól az M.A. interior design & art picture tulajdonosa, ebben az évben készítette az első pécsi Tv-tornyos digitális képét is, ami nagy sikert aratott. A digitális képek szerkesztése háttérbe szorult, egy ideje már nem volt új kollekciója.



- Tizennégy éves korom óta élek Pécsen, de a legszebb és legmeghatározóbb emlékeim ide kötnek. Számomra ez a motívum jelenti azt, hogy itthon vagyok - fejtette ki.

Kristóf a LOKÁL PÉCS tulajdonosa, melynek neve onnan ered, hogy ő maga is egy igazi lokálpatrióta. Tetoválásaival is próbálja minél jobban visszaadni a városhoz való kötődését, és azt, hogy mennyire is szereti. Habár több városban is tetovál, számára Pécs az egyetlen főhadiszállás.



- Magát a tv-tornyot azonosítom Péccsel. Pécset pedig a múltamként, a jelenemként, és a jövőmként látom - zárta le Magari Kristóf tetoválóművész.

Minden egyes képben a maguk stílusát, történetüket és barátságukat látják. A tetoválóművész szerint, ahogyan a tetoválások, ez a kép is egy kódolt üzenetet tartalmaz. Két kreatív ember találkozásából csak jó dolgok születhetnek, így akár a jövőben újabb üzeneteket közvetíthetnek majd egy új közös projekttel.

A képet 50 darabra limitálták, melyek mindegyike sorszámozott. Ezzel az a céljuk, hogy sokak számára elérhető legyen, de mégis exkluzív maradjon. Személyesen az alkotók közösségi oldalain lehet érdeklődni a tv-tornyos kép iránt.