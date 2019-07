Idén is messzire száll az illata: szombaton jön a harmadik Dunamenti Halfesztivál Mohácson

Elkészült a III. Dunamenti Halfesztivál részletes programja, a július 20-án esedékes rendezvényre ezúttal is több ezer embert várnak Mohácsra. Az eseményen egy időben, egy helyen kóstolható végig számos, a Duna mentén ismert módon elkészített halétel - ilyen sehol másutt nincs az országban.



Két éve rendezte meg első saját fesztiválját, a Dunamenti Halfesztivált a Mohácsi Német Önkormányzat, amelyen a Duna mentén készített, hagyományos halételeket kívánták bemutatni.

A kezdetek óta hangsúlyozták, nem szeretnének semmiféle vetélkedésbe kezdeni a bajai halfőzővel, hiszen ott a helyi, azaz a bajai halászléről szól a program. A mohácsi fesztivál nevében pontosan azért szerepel, hogy „Dunamenti", mert nem csak Mohácsról, hanem ténylegesen a Duna mentéről, tehát Győrtől kezdődően egészen a Szerbiáig, Horvátországig terjedő szakaszról is érkeznek Mohácsra halfőző mesterek, akik a saját szokásaiknak, hagyományaiknak megfelelően készítik el az ételt

Az elképzelés nagyon bejött, az első alkalom után a tavalyi másodikon is rengetegen megfordultak, s minden bizonnyal így lesz ez most, a július 20-án esedékes fesztiválon is.



A helyszín nem változik, a Szent János-, a Szentháromság-, a Jókai- és a Szabadság utca egy részét, továbbá a Millenniumi Emlékmű környékét foglalja el a fesztivál, melynek központi helyszínei a Sváb utca, a Haludvar, a kis- és a nagyszínpad, továbbá a Halpont lesznek.



Utóbbi helyen Fábik József mesterszakács készíti majd a hallevet és a harcsapörköltet.

Lényeges tudnivaló, hogy az sem marad éhen, aki nem szeretne főzni, hanem csak egy jó dunai módszerrel készült halételt szeretne kóstolni: a rendezvényen az igazi mohácsi halászlé mellett számos más ételkülönlegesség is kapható lesz a Halponton.



A rendezvény idén sem nélkülözi a sztárvendégeket: a népszerű Bon-Bon együttes élő nagykoncertje, valamint a tiroli Ziller völgyéből érkező, autentikus Die Mayrhofner zenekar műsora garancia a jó hangulatra.



Rajtuk kívül számos helyi, környékbeli és külföldi együttes, énekes és tánccsoport ad ízelítőt a sváb kultúra sokszínűségéből. A még csak 12 éves, de már most virtuóz módon tangóharmonikázó, éneklő és táncoló, Ausztriából érkező Luca Stangl fellépése kivételes élményt ígér.

A fesztiválra asztalt foglalni a (06) 20-320-11-01-es számon vagy a www.dunamentihalfesztival.hu oldalon lehet, de már csak keddig, érdemes tehát sietni.

A részletes program:

2019. július 20. szombat



Kisszínpad - (Millenniumi emlékmű)

14:00-19:00 GYERMEKSAROK: kézműves foglalkozások, népi játékok, arcfestés, stb.

14:00-14:10 Kresz-Tóth duó

14:10-14:25 NAGY TIBOR, azaz Tibi bácsi mesél a halászcsárdás élményeiről

14:25-14:40 harmonikás növendékek bemutatkozása - Mohács és környéke

14:40-14:50 Kopeti Magdolna előadása az egykori mohácsi halászatról

14:50-15:10 Nadascher Musikanten - Mecseknádasd

15:15-15:25 Ubul és Mágnes gasztronómiai bemutatója

15:25-15:45 SIPŐCZ ÁRPÁD, a csúzai Kovac Csárda vezetőjének főző bemutatója

15:45-16:15 Lochberg Tanzgruppe - Zsámbék

16:15-16:25 Szakmai zsűri bemutatkozása

16:25-16:55 Szakmai előadás az édesvízi halakról

16:55-17:10 harmonikás növendékek bemutatkozása - Mohács és környéke

17:15-17:45 Országos Kishalász Érdekszövetség - halászati bemutató

17:45-18:15 Halkolbász és egyéb halételek készítése a Halkolbász Lovagrenddel

18:15-18:35 Kulmer Schuhplattler - Ausztria

18:35-18:50 Halkolbász és egyéb halételek készítése a Halkolbász Lovagrenddel

Főzőterületek (Szabadság utca - Jókai utca-Szent János utca)

10:00-24:00 őstermelői, kézműves, népművészeti vásár

15:00-17:00 regisztráció, főzőhelyek elfoglalása, tűztálca osztás

17:00- MEGNYITÓ, majd tűzgyújtás, főzés és vacsora

Nagyszínpad (Szentháromság szobor)

13:00-13:30 harmonikás növendékek bemutatkozása - Mohács és környéke

13:30-14:00 Nadascher Musikanten - Mecseknádasd

14:00-14:30 Mohács Nemzetiségi Néptáncegyüttes

14:30-15:00 Lustige Lieder - közreműködik Millich Werner Anikó

15:00-15:30 Alte Kameraden Blaskapelle - Mecseknádasd

15:30-16:00 Kresz-Tóth duó - Babarc

16:00-16:30 Kulmer Schuhplattler - Ausztria

16:30-17:00 Luca Stangl mit seinem Opa - Ausztria

17:00-17:30 MEGNYITÓ

17:30-18:00 Lochberg Tanzgruppe - Zsámbék

18:00-18:30 Luca Stangl mit seinem Opa - Ausztria

18:30-19:00 Lochberg Tanzgruppe - Zsámbék

19:00-19:30 Kulmer Schuhplattler - Ausztria

19:30-21:00 BON BON zenekar nagykoncert

21:00-21:30 Eredményhirdetés - főzőverseny

21:45-23:00 Die Mayrhofner - Ausztria, Tirol, Mayrhofen

23:00-03:00 Diamant Kapelle - utcabál

Sváb utca (Sétálóutca Szentháromság-szobor felőli vége)

14:00-20:00 „Sváb hagyományok utcája" - avagy a sváb népművészeti, gasztronómiai értékek interaktív bemutatása

HALPONT (Jókai utca Szentháromság-szobor felőli vége)

11:30-21:00 Halpont - mohácsi halászlé, kopácsi csiptetős ponty, harcsapörkölt, halburger, sült pisztráng stb.

Társprogramok

Sétahajókázás Mohács új hajójával a Mohács I. nevű katamaránnal, további információ: 06-69-505-515



Halászati bemutató a Boki-Dunán - Omacht Zoltán vezetésével, Duna-Dráva Nemzeti Park, további információ: 06-30-377-3409

Látogatóknak a rendezvény ingyenes!