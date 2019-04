Hoppál Péter: Kunszt Márta beismerte, bűnözésből származó pénzek segítik a pécsi ellenzéket

Megdöbbentőnek nevezte Hoppál Péter kedden tartott sajtótájékoztatóján a Gyurcsány-párt pécsi szervezetének üléséről kiszivárgott információkat, amelyekről a Magyar Nemzet számolt be . A Fidesz pécsi országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Kunszt Márta, a pécsi DK elnöke egy tévényilatkozatban elismerte, valós a hangfelvétel, amely alapján a cikk íródott, ezzel pedig szerinte azt is beismerte, hogy bűnözésből származó pénzek segítik a pécsi ellenzéket. Ennek kapcsán azt a kérdést intézte Kunszt Máriához: a tagtársai által bűnözőnek nevezett támogató okán a mai naptól nevezhetőek-e a pécsi ellenzék résztvevői maffiapártoknak?

Amint arról beszámoltunk , a Magyar Nemzetben hétfőn jelent meg egy írás, amely a Demokratikus Koalíció pécsi szervezetének üléséről számolt be egy hangfelvétel alapján.



Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője kedden tartott sajtótájékoztatóján megdöbbentőnek minősítette a nyilvánosságra került információkat.



- Gyurcsány pártjának nézeteiről nagyon sok elképzelésünk és tapasztalatunk volt, de a most napvilágot látott nézeteik és véleménynyilvánításaik minden képzeletünket felülmúlták - szögezte le a politikus. Hozzátette, elképesztő megnyilvánulásokat engedtek meg maguknak a bevándorláspárti ellenzéki párt tagjai, még saját jelöltjeikkel szemben is.



A nemzeti oldal politikusa ezt alátámasztva idézte a cikkből, hogy a DK által is támogatott polgármester-jelöltről az hangzott el az ülésen, hogy „nagyon gyorsan akar előre menni, még annak árán is, hogy a Mellár Tamást kigolyózza".



Egy LMP-s közgyűlési képviselőről pedig az, hogy „elvont ember, gyakorlatilag nem találta meg a folyosón a villanyt."



Hoppál Péter idézte azt is, hogy Kunszt Márta az ülésen azt mondta „ha én a momentumosokkal elkezdek politikai dolgokról beszélni, két perc alatt összeveszünk, de a szocialistákkal is" - holott Kunszt korábban MSZP-tag és szocialista alpolgármester is volt. Valamint felidézte azt is, hogy egyik lehetséges jelöltjüket „ez teljesen kész van" és „kicsit tintás, esténként iszogat" megjegyzéssel illették a DK-sok.



- Még ezeket is felülmúlják a saját pártjuk működésével és kampányfinanszírozásával kapcsolatos kijelentéseik - jelentette ki Hoppál Péter arra utalva, hogy a Magyar Nemzet cikke szerint a helyi szervezetnek egy olyan, MSZP-sekkel és a DK-val rendkívül közeli kapcsolatot ápoló vállalkozó adott pénzt, aki a lap írása szerint „pirosozással" szerzett pénzt, egyes párttagok pedig az ülésen az illetőt bűnözőnek nevezték.

Hoppál Péter hangsúlyozta, Kunszt Márta, a pécsi DK elnöke előző nap egy tévényilatkozatban elismerte, valós a felvétel.



- Ezzel azt is beismerte, hogy bűnözésből származó pénzek segítik a pécsi ellenzéket. Kérdezem Kunszt Mártától: a tagtársai által bűnözőnek nevezett támogató okán nevezhetőek-e a pécsi ellenzék résztvevői maffiapártoknak?



Azt a kérdést is feltette Hoppál Péter, egyetért-e Kunszt Márta azzal, hogy párttársai megbízhatatlannak ítélik saját jelöltjüket csak azért, mert roma származású? Ennek kapcsán szintén idézett a Magyar Nemzet cikkéből, amely szerint a DK ülésén ez hangzott el: „Ugyanaz lesz, mint a másik roma gyerekkel. Megbízhatatlan."



- Világossá kell tennünk a pécsiek előtt, hogy ez a szél által összefújt ellenzéki összefogás, amely a civilek mögé állva akarja magát bemutatni a pécsiek előtt az önkormányzati választáson, hazudik a pécsieknek - mondta Hoppál Péter. - A bevándorláspárti baloldal és a hozzájuk csapódott szövetséges pártok összefogása maga előtt tolja a polgármester-jelöltjüket.



Utóbbihoz szintén kérdést intézett Hoppál Péter, jelesül, azt szeretné megtudni tőle, hogy ha ilyen kampányfinanszírozás zajlik, ha így vélekednek egymásról, ha ilyen ideológiát vallanak a romákról, akkor továbbra is felvállalja-e a velük való együttműködést.



- Kérem, hogy mind Kunszt Márta, mind Péterffy Attila rövid időn belül adjon választ ezekre a súlyos kérdésekre - mondta végül Hoppál Péter.