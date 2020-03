Homoszexuális felvonulás: milliókat szórhatnak el Péterffyék a közvélemény-kutatásra

Felháborodást váltott ki a pécsiek jelentős részéből, hogy a belga Diverse Youth Network szervezésében május 16-án felvonulást tartanak a homoszexuálisok a megyeszékhelyen. A történelmi belvárost is érintő menet ellen indított online petícióhoz már több mint tízezren csatlakoztak, de naponta százak írják alá az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) íveit is annak érdekében, hogy a témában közmeghallgatást hívjanak össze. Közben a balliberális városvezetés közvélemény-kutatást rendelt, amelyre akár több millió forintot is elkölthetnek.



Ugyan Péterffy Attila polgármester több alkalommal is arról beszélt, hogy az előző városvezetés gyakorlatilag üres kasszát hagyott hátra, a balliberálisok a saját embereik kifizetése mellett még arra is találtak forrást, hogy közvélemény-kutatást rendeljenek a homoszexuálisok Pécsre tervezett felvonulása kapcsán.

Úgy tűnik, Péterffyt és csapatát hidegen hagyja az interneten összegyűlt sok ezer pécsi aláírás (a peticiok.com oldalon összesen már több mint tízezren mondtak nemet a Pécs Pride-ra), illetve azon emberek véleményére sem kíváncsiak a balliberális politikusok, akik az ÖPE kezdeményezésére adták nevüket ahhoz, hogy az ügyben közmeghallgatást tartsanak.

A polgármester a napokban bejelentette, a homoszexuálisok Pécsre tervezett felvonulása ügyében közvélemény-kutatás indul a városban. A felmérés során ezer ember álláspontját akarják megismerni, akiket telefonon keresnek meg. Az ötlet finoman fogalmazva nem okozott osztatlan sikert még a Gyurcsány Ferenc szövetségesének számító Péterffy Attila hívei körében sem, a városvezető Facebook-oldalára számos kritikus hozzászólás érkezett, bár az ilyen kommenteket a cenzor igyekezett mihamarabb törölni.

Érdeklődésünkre a pécsi önkormányzat arról adott tájékoztatást, hogy a közvélemény-kutatás „beszerzés alatt áll". Egyelőre tehát nem ismert, hogy mennyit költ majd erre a város, ám annyi biztos, egy reprezentatív felmérés nem olcsó mulatság.

Kővári: Sokakat sért a felvonulás A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és az ÖPE városházi frakcióvezetője, Kővári János korábban úgy nyilatkozott, a homoszexuális menet sérti a gyermekek testi-lelki egészséghez való jogát és a vallásos emberek meggyőződését is.

A közvélemény-kutatás kapcsán pedig azt mondta, Péterffy Attila ezzel a lépéssel „elbújik a pécsiek elől", nem akar szembesülni a polgárok akaratával, hiszen „egy névtelen telefonhívásban bármilyen kérdést fel lehet tenni, a válaszokat pedig soha nem ismerjük meg".

A lapunknak nyilatkozó piackutató szakember szerint egy tízperces telefonos kérdőív nagyjából 1500 forintot kóstál tanulmányírással együtt, így - ezer fővel számolva - összesen körülbelül másfél millió forintból jöhet ki a munka.

Elképzelhető, hogy az adott témában jóval rövidebb kérdéssor is eredményre vezethet. A legolcsóbb megoldás az lehet, ha automatikus tárcsázással egy gépi hang hívja a válaszadókat, akik a telefon nyomógombjai segítségével nyilváníthatnak véleményt. Ebben az esetben az a döntő, hogy milyen számok kerülnek a rendszerbe.

Mivel nem ismert, hogy pontosan milyen módon végeznék a kutatást, a szolgáltatás ára - attól függően, hogy melyik cég kapja a munkát -, akár a több millió forintot is elérheti.