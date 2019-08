Hőgutát lehet kapni a klíma nélküli távolsági buszokon - Ezt tanácsolja a DDKK

Több olvasói levél is érkezett szerkesztőségünkbe, amelyek szerint nem túlzás azt állítani, hogy hőgutát lehet kapni némelyik buszon. Még egy egyórás buszút is könnyen megterhelhető lehet a nagy kánikulában, ha az adott járműben nincs légkondicionáló. Lapunk érdeklődésére a helyközi autóbusz-közlekedést biztosító Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK) -is nyilatkozott az üggyel kapcsolatban.





A klímaberendezések hiánya miatt szinte hőgutát lehet kapni némelyik távolsági buszon – jelezték lapunk olvasói. A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által adott tájékoztatás szerint jelenleg nincs olyan előírás érvényben, hogy az autóbuszokat csak légkondicionáló berendezéssel lehetne forgalomba helyezni és üzemeltetni.

Zárt utastér esetén azonban biztosítani kell a vezetőfülke és az utastér szabályozható szellőztetését. Az új buszok klímaberendezéssel kerülnek forgalomba, a régebbiek klímával való felszerelését - a cég gazdálkodási lehetőségeihez képest - folyamatosan végzik.

De vajon mi alapján döntik el, hogy milyen útvonalakon indítsanak el légkondicionált járműveket? Nos, mint az a DDKK válaszából kiderült, a nagy forgalmú járatokat részesítik előnyben.

A társaság jelenleg összesen 449 légkondicionáló berendezéssel ellátott járművéből 166 darab Baranya megyében közlekedik, ez a megyei járműállomány 52 százalékát teszi ki.



Kérdésünkre, hogy mit tanácsolnak az utasoknak, amennyiben klíma nélküli buszon van csak lehetőségük utazni, a DDKK a következők szerint válaszolt. A nagyobb autóbusz-állomásokon klimatizált utasvárók, valamint párakapuk állnak rendelkezésre.

A klímával nem rendelkező buszokon a gépjármű szellőztető berendezéseinek, nyitható ablakainak és tető szellőzőinek használata ajánlatos, ezen túlmenően az autóbuszvezetők figyelmét felhívták a jármű utasterének indulás előtti - lehetőség szerinti - átszellőztetésére.

Javasolják továbbá, hogy az utasok gondoskodjanak az utazás alatti folyadék utánpótlásáról.