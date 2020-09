Havi 1,1 millióért írányítja a pécsi sportberuházásokat Gyurcsány egykori államtitkára

Több személyi kérdésben is határozott kedden a pécsi közgyűlés. Eldőlt, hogy havi bruttó 1,1 millióért polgármesteri biztost bíznak meg a sportberuházások koordinálására, Török Ottó személyében, s az is, hogy a ZSÖK Kft. ügyvezetői igazgatói posztjára kiírt pályázatot nem nyilvánítják eredménytelennek. A cég új ügyvezetője Bleszity Péter.

A kormány támogatná egy versenyuszoda, egy stadion és egy honvédelmi sportközpont építését is az akvapark mellett, mondta a keddi közgyűlésen Pécs polgármestere, Péterffy Attila. Hozzátette, az önkormányzat tervezi azt is, hogy a város sportéletét összefogó, a létesítményeket működtető PSN Zrt.-t átalakítják.

Ezeknek a feladatoknak a megvalósításával, irányításával bíznák meg Török Ottót, a Gyurcsány-kormány egykori államtitkárát.



A Fidesz részéről ellenezték a kinevezését, mondván, nem értenek egyet az új poszt létrehozásával, de a megbízott munkáját támogatni fogják. Csizmadi Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője azzal érvelt, jelenleg is működik a Pécsi Városfejlesztési Zrt., ahol van elég szakember és tapasztalat az ilyen feladatokhoz.

Török Ottó kinevezését a többség megszavazta. Havi bruttó 1,1 millió forintért végzi majd feladatait. Kiderült az is, hogy jelenleg 700 ezer forintos tanácsadói fizetést kap a PSN Zrt.-től.

Új ügyvezetője lett a Zsolnay-negyedet működtető ZSÖK Kft.-nek is Bleszity Péter személyében, aki eddig (és egy darabig a jövőben is) a Pécsi Kommunikációs Központot irányította.

Ez a döntés talán a vártnál is nehezebben született meg, mivel a balliberálisok sem tűntek egységesnek. Olyannyira, hogy a DK és a Momentum is a Fidesz kezdeményezése mellé állt a kulturális bizottsági ülésen, és azt javasolták, hogy írjanak ki új pályázatot, és most ne válasszanak új ügyvezetőt.

Bognár Szilvia, DK-s alpolgármester a vitában egyenesen úgy fogalmazott, nem azt a profilt keresik, akiről most elvileg dönteni fognak. Később pedig azt mondta, a pécsi kulturális élet tragédiája, hogy még annak látszatára sem tudunk adni, hogy „politikát beletuszakoljuk a kultúrába".

Péterffy ezeket az érveket nem fogadta el, fenntartotta, hogy Bleszity Pétert javasolja a posztra.



Így is lett. Bár Bognár Szilvia nemmel szavazott, s két DK-s képviselő tartózkodott, Bleszity Péter kinevezését a többség elfogadta.