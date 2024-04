Hat új elektromos busz érkezik egy baranyai városba

Tovább folytatódik a sikeres Zöld Busz Program: a budapesti agglomeráció és hat megyeszékhely után hamarosan hat kisebb városban is alternatív meghajtású, környezetkímélő járművekkel korszerűsödhet a helyi közlekedés. A Volánbusz összesen 20 darab új elektromos autóbusz beszerzésére és a kapcsolódó töltő-infrastruktúra kiépítésére nyújthat be támogatási kérelmet a HUMDA Zrt. felhívására, és megjelent a járművek beszerzésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása is. A fejlesztésnek köszönhetően - a régi dízelbuszok kiváltásával - a hat településen évente összesen több mint 1000 tonnával csökkenhet a szén-dioxid-terhelés, közölte a Volánbusz.

A Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. a közösségi közlekedés megújítását és a károsanyag-kibocsátás csökkentését célzó Zöld Busz Program keretében egyedi támogatási kérelem benyújtását tette lehetővé a Volánbusz számára környezetkímélő, károsanyagkibocsátás-mentes, elektromos meghajtású járművek beszerzésére és a kapcsolódó töltő-infrastruktúra kiépítésére 25 ezer fő alatti városok helyi közlekedésében.

A támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén Balatonfüreden 3, Hajdúszoboszlón 1, Komáromban 2, Komlón 6, Tatán 5, Várpalotán pedig 3 darab elektromos meghajtású, kéttengelyes, szóló, alacsony padlós, helyi kivitelű jármű állhat forgalomba hamarosan. A kerekesszékes utas szállítására is alkalmas, háromajtós, fűtő- és hűtőberendezéssel rendelkező, utastájékoztató, kamera- és utasszámláló rendszerrel felszerelt autóbuszok hatótávolsága legalább 300 km lesz. A járművek üzemanyag-ellátását az MVM Mobiliti Kft. és a Volánbusz közös vállalata, a Mobiliti Volánbusz Kft. által telepített nagy teljesítményű töltőberendezések fogják biztosítani a települések műszaki telephelyén vagy buszállomásán. A több mint 4,6 milliárd forint értékű fejlesztés során az autóbuszok beszerzése 100 százalékos, a töltő-infrastruktúra kiépítése 80 százalékos támogatással valósulhat meg.

Az autóbusz-beszerzésre vonatkozó, a benyújtandó támogatási kérelem pozitív elbírálásától függően feltételes közbeszerzés ajánlattételi felhívása 2024. április 11-én jelent meg. A szerződéskötést - a beszerzéshez szükséges források rendelkezésre állása esetén - a közlekedési vállalat 2024 nyarára tervezi annak érdekében, hogy a járművek a lehető leghamarabb az utasok szolgálatába állhassanak.

A projekt megvalósulása esetén a Volánbusz 20 százalékkal bővítheti elektromos flottáját. A HUMDA által koordinált Zöld Busz Program keretében a társaság eddig összesen 100 elektromos autóbuszt állított forgalomba a főváros vonzáskörzetében, valamint Székesfehérvár, Zalaegerszeg, Győr, Eger, Szolnok és Szeged helyi közlekedésében.

A Volánbusz elektromos buszokból álló flottája - a dízelüzemű járművek kiváltásával - jelenleg évente mintegy 5500 tonna szén-dioxidtól mentesíti az érintett települések levegőjét, ami 2000 személygépkocsi éves kibocsátásának felel meg. Az újabb 20 darab e-busz forgalomba állítása további több mint 1000 tonna szén-dioxiddal alacsonyabb környezetterhelést jelent majd, és emellett korszerűbb, kényelmesebb, csendesebb, valóban 21. századi színvonalú szolgáltatást biztosít a hat város lakosai, utasai számára.

Képünk illusztráció.