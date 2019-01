Hat nap, nyolcvan program, ezernégyszáznál is több maszkos: íme, a busójárás forgatókönyve

Harmincnál is több helyszínen mintegy nyolcvan program várja majd a február 28-án kezdődő busójáráson a mohácsiakat és a városba érkezőket. És persze nem mellesleg a maszkosok is: a hírek szerint több mint ezernégyszázan űzik majd idén is a telet.

Már csak néhány hét, s február 28-tól hat napon át ismét a busóké lesz a város: nyolcvan-százezer vendéget várnak a mohácsi télűzésre.



A hatnapos rendezvény forgatókönyve elkészült, harminchat több helyszínen mintegy nyolcvan - többségükben ingyenes - program várja majd a vendégeket.

Na és persze a főszereplők, a busók és más maszkások is, ők a hírek szerint több mint 1400-an lesznek.



A várostól háromszázkilencven népművész, iparművész, kézműves, vendéglős kapott engedélyt árusításra, így bizonyára mindenki találhat kedvére való vásárfiát, és étlen-szomjan se marad senki.



Tekintettel arra, hogy esztendőről-esztendőre nő az érdeklődés a busójárás iránt, egyre többen érkeznek az eseményre, ezért már tavaly is több olyan változtatást végrehajtottak a szervezők, amelyek azt a célt szolgálták, hogy elkerüljék, hogy egy-egy időpontban egy helyre koncentrálódjon a tömeg. Ezt megelőzendő a Széchenyi tér, a Deák tér és a Busóudvar mellett a Szerb templom udvarán is felállítottak szabadtéri színpadot, ahol a többi helyszínhez hasonlóan LED-falon is lehetett követni az eseményeket, ez idén is így lesz.



Ugyancsak az újdonságok közé volt sorolható, hogy az étel- és italárusok a Deák tér és a Széchenyi iskola udvarán kívül a Szentháromság utca Kígyó és Jókai utca közötti szakaszát is elfoglalhatják, még több árusnak szorítottak helyet.



A kézműves és népművészeti portékát kínálóknak is több helyet kaptak, a Dózsa György utcát a Tompa Mihály utcáig foglalhatták el, valamint a Vörösmarty utca egy részét is.

Kisfarsangkor, csütörtökön az Ifjúsági Centrumban tartják az első rendezvényt, majd délután fél 2-től jankele futóverseny szerepel a programban, fél négytől pedig megkezdődik a gyerekek felvonulása a Sokac-körtől. A Széchényi-téren közben gyermek tánc- és busócsoportok bemutatóját láthatjuk majd. Este hét órától táncház a Duna Irodaház nagytermében, ahol sokac táncokat sajátíthatunk el.

Március elsején, pénteken délután a Széchényi és a Deák téri szabadtéri színpadon busócsoportok és zenekarok mutatkoznak be és lépnek fel a közönség előtt.

Versendi Kovács József és barátainak koncertje - Söndörgő, Vujicsics, Dunavkinje, Vizin zenekar, Csonka Balázs és bandája - délután hat órakor kezdődik a moziban.

Szombaton délelőtt a belvárosban kinyit a népművészeti- és kézműves vásár. A Busóudvarban látványfőzés közben ismerkedhetünk Mohács ízeivel, s közben zenekarok, busók és tánccsoportok bemutatóit nézhetjük, hallgathatjuk. Délután kettő órakor indul a Botos és a Pravi Mladi csoport busólakodalmas menete. Négy órától a Zora tánccsoport bemutatója, majd táncház lesz a Széchenyi téren, ahol a zenéről a Poklade zenekar gondoskodik.



Farsangvasárnap, a busójárás fő napján annyiféle programból lehet majd választani, hogy most csupán ízelítőt adunk a kínálatból: délelőtt 10 órától a Kolompos busócsoport tagjaival találkozhatunk a Szerb templom udvarában, ahol a színpadon zenekarok, táncosok, busócsoportok bemutatóit is láthatjuk-



A Széchenyi téren fél tizenegytől Sokac táncház kezdődik Darazsacz István vezetésével. Délután fél egytől a Sokac-révben tánccsoportok, dudások és busók bemutatói, majd a busók csónakos átkelése a Dunán következik a programban.



A nap egyik fénypontja, a busócsoportok felvonulása délután kettőkor indul, közben a Széchényi téren Menyhárt Éva sokac népdalokat énekel.



A felvonulás és a busóavatás után Szekó József mondja el polgármesteri köszöntőjét, majd kezdetét veszi az estig tartó szabad farsangolás és mulatság a belvárosban. A Széchényi tér közepén felállított máglyát este hat órakor gyújtják meg a busók.

Hétfőn délután egy órától Kersics Anka emléktábláját koszorúzzák meg a Sokac-körben, majd a busók hagyományos házról-házra járása következik a Kóló téren és a környező utcákban.

A busójárás zárónapján, kedden délután három órakor a Kóló térről indul a busócsoportok felvonulása. Öt órakor a Zora néptáncegyüttes lép fel a Széchényi tér színpadán, majd hat órakor ismét meggyújtják a máglyát és elégetik a koporsót.

Az idei busójárás részletes és teljes programját a www.mohacsibusojaras.hu oldalon találják meg az érdeklődök.