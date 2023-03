Háromnapos könnyűzenei fesztivált tartanak a Fishing on Orfű szervezői augusztusban

Népszerű fellépőkkel, fiatal tehetségekkel rendeznek háromezer látogató részére fesztivált a júniusi - már teltházas - Fishing on Orfű (FOO) szervezői augusztus 17. és 19. között az anyafesztivál helyszínén. A Happy Fisherman Campre (HFC) március 22-től lehet jegyeket váltani - tájékoztatta a rendezvény sajtófőnöke csütörtökön az MTI-t.

A szintén az orfűi Panoráma Campingben zajló eseményre is jellemző lesz az FOO megszokott hangulata, de a népszerű fellépők mellett rengeteg ígéretes fiatal produkciót is láthatnak az érdeklődők a HFC-n - közölte Egyedi Péter, hozzáfűzve: három nap alatt négy helyszínen hatvan produkciót láthatnak azok, akiknek túl nagy az anyarendezvény, esetleg nem felelt meg a június végi dátum, vagy egyszerűen csak lemaradtak a Fishing on Orfűről.



A HFC főbb fellépői között lesz a Carson Coma, az Elefánt, az Esti Kornél, a Bohemian Betyars, az aurevior., az Analog Balaton, a Pogány Induló, a Platon Karataev, a Vad Fruttik, Barkóczi Noémi, Dé:Nash, a Felső Tízezer, Áron András és a Mordái, míg a feltörekvő reménységek, a kisebb, de ígéretes produkciók között a Raklap, a HIÚZ, a Sorbonne Sexual, a Grabovski, a Cataflamingo, a Doggos, a Máklikőr, a Kaktus, a Zaekar, Volkova, a Csicskakoporsó, a kisbetűs ünnepnapok és a Roving Chess Club zenél.



Egyedi Péter közölte: a FOO évek óta bonyolít saját tehetségkeresőt, idén pedig egy rangos zsűri segítségével választják ki azokat a produkciókat, amelyek többek között a Happy Fisherman Campen is felléphetnek. Idén három zenekar, három szóló/duó előadó és három DJ mutatkozhat be a nagyszínpad kivételével a HFC minden zenei helyszínén, főműsoridőben.



A fesztiválon az Orfű összehoz! program keretében a közönség soha nem látott duók koncertjeit nézheti meg, így A tűzhöz közel nevű erdei színpadon - a közönség döntésének megfelelően - olyan szerzők zenélnek együtt, akik még soha nem dolgoztak együtt - hívta fel a figyelmet közleményében a sajtófőnök.

A HFC-vel kapcsolatban további részletek olvashatók a fesztivál honlapján, a hfc.fishingonorfu.hu címen