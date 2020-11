Halálos tűz Bárban: gyilkosság áldozata lett a budapesti milliárdos

Amint arról beszámoltunk , augusztusban többször is riasztották a tűzoltókat a bári kastélyhoz, ahol újra és újra felcsaptak a lángok. Az utolsó esetet követően egy összeégett holttestet is találtak az épületben, a tulajdonosét. A rendőrség közigazgatási eljárásban kezdte vizsgálni az ügyet, azonban most már emberölés gyanúja miatt nyomoznak, tudta meg a bama.hu.

Augusztusban, az utolsó tűzesetnél az életveszélyes épület több helyisége égett, a mohácsi hivatásos tűzoltók kívülről, két vízsugárral oltották a lángokat.

Egy nappal korábban is riasztották a tűzoltókat, akkor a kastély tetőszerkezetén csaptak fel a lángok, s ezt megelőzően is volt tűz az épületben.

A legutolsó eset során egy, a felismerhetetlenségig összeégett holttestet találtak a romok között a tűz oltása közben.

Kiderült, hogy az elhunyt a tulajdonos, egy budapesti milliárdos.

A rendőrség akkor közigazgatási eljárásban kezdett vizsgálódni, vagyis nem gyanakodtak szándékosságra. Utóbb azonban ez változott, mivel a bama.hu érdeklődésére a hatóság most azt közölte, emberölés gyanúja miatt nyomoznak ismeretlen tettes ellen.

Azaz a férfi gyilkosság áldozata lett.